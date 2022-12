Nadchodzi nowy "Awatar"! Niestety, dopiero w 2025 roku

Co wiemy o nowym serialu w świecie "Awatara"?

Rośnie uniwersum "Awatara"

Zwiastun serialu "Legenda Korry"

Rok 2022 należał do fanów seriali " Awatar: Legenda Aanga " i " Legenda Korry ". Zasypani zostali całą masą ekscytujących wiadomości. Najnowsza z nich właśnie robi furorę w sieci. Otóż w przygotowaniu jest już trzeci "Awatar".Niestety na nowy projekt przyjdzie nam trochę poczekać. Jego premiera planowana jest dopiero na rok 2025. W Stanach Zjednoczonych serial będzie emitowany na platformie Paramount+.Projekt nie ma jeszcze tytuły. O samej fabule też nie wiemy zbyt wiele. Akcja serialu ma się rozgrywać po wydarzeniach z " Legendy Korry ". Nowym Awatarem będzie mag ziemiAkcja rozpoczętego w 2005 roku " Awatara: Legendy Aanga " rozgrywa się w baśniowej krainie. Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza. W każdej z nich żyją magowie – ludzie, posiadający władzę nad jednym z czterech żywiołów. Jednak świat może uratować tylko Awatar - jedyny mag, który panuje nad wszystkimi żywiołami. Jest nim dwunastoletni Aang, który musi pokonać liczne przeszkody i wykazać się ogromną odpowiedzialnością.Serial cieszył się olbrzymią popularnością i zapoczątkował całe medialne uniwersum. W 2012 roku swoją premierę miała osadzona w tym samym świecie co " Awatar " " Legenda Korry ". Jego akcja rozgrywała się wiele pokoleń po wydarzeniach z oryginału.W 2018 roku Netflix ogłosił, że przygotuje aktorską wersję serialu " Awatar: Legenda Aanga ". Projekt nosi oczywiście tytuł " Avatar: The Last Airbender " i jest właśnie w przygotowaniu. Aanga gra Gordon Cormier , którego mogliście oglądać np. w serialu " Bastion ".Z kolei w tym roku ogłoszono, że powstanie animowana trylogia rozgrywającą się w świecie " Awatara ". Pierwszy z nich trafi do kin w 2025 roku i będzie opowiadać nowe przygody Aanga i jego przyjaciół.