Najlepsze seriale o magii. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

W gatunku seriali o magii to przygody nastoletniej czarownicy Sabriny Spellman zapisały się w pamięci widzów telewizji. Na przełomie wieków opowieść o nastolatce, która w swoje szesnaste urodziny dowiaduje się o nadprzyrodzonych mocach, zgromadziła przed ekranami wielomilionową publikę. Tytułowa dziewczyna, oparta na komiksach z serii Archie Comics, mieszka w domu ze swoimi 600-letnimi ciotkami-czarownicami oraz kotem Salemem. Pod okiem doświadczonych wiedźm uczy się swoich nowych umiejętności. Sabrinie oczywiście brakuje jeszcze ogłady, co prowadzi do kolejnych kłopotów. Serial był emitowany w latach 1997-2003. Główną rolę zagrała Melissa Joan Hart . Po latach do postaci wrócił streamingowy gigant Netflix, tworząc serial " The Chilling Adventures of Sabrina ".