Weź udział w konkursie filmowym Nespresso Talents

3 2 1



Nespresso Talents to wyjątkowy konkurs filmowy, w którym każdy może wziąć udział – studenci szkół filmowych i niezależni młodzi twórcy, jak również osoby pasjonujące się kinematografią.W edycji Nespresso Talents 2018 film Polki Anny Zoll pt.zdobył drugie miejsce, a jego autorka otrzymała 3000 euro. Po sukcesie w konkursie Nespresso Talents film dostał się na wiele festiwali, a terapia, o jakiej opowiada, jest obecnie testowana w szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu.- mówi Anna Zoll -Tematem tegorocznej edycji Nespresso Talents jest hasłorozumiane bardzo szeroko. Jedzenie to nie tylko to, co konsumujemy, ale także odkrywanie świata, eksperymentowanie, poznawanie ludzi, nowych kultur i pór roku, sprawianie sobie przyjemności, dbanie o siebie, doświadczanie różnorodności. Możliwości interpretacji jest wiele, temat pozwala na dużą kreatywność. Warunki techniczne nadsyłanych filmów są łatwe do spełnienia – zgłoszony film musi trwać trzy minuty i być nakręcony w formacie wertykalnym (9:16).Polską edycję Nespresso Talents wspierają Ambasadorzy, którzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie:W piątek, 15 marca na profilu facebookowym Nespresso Poland, odbędzie się live chat z Karoliną Korwin Piotrowską, Anną Zoll i Łukaszem Maciejewskim. Ambasadorzy opowiedzą o konkursie, a także udzielą praktycznych wskazówek, w jaki sposób zrealizować filmik i na co warto zwrócić uwagę.Nespresso organizując konkurs Nespresso Talents, kontynuuje zobowiązanie, aby poruszać tematy ważne społecznie i działać na rzecz zmian na lepsze. Ogłaszając tegoroczną edycję konkursu pod hasłem We are what we eat, marka Nespresso, jako producent kawy najwyższej jakości, akcentuje wagę świadomych wyborów w codziennym życiu.Filmy na konkurs Nespresso Talents można zgłaszać do 25 marca na stronie konkursu. Tam też jury ogłosi shortlistę 15 filmów, które będzie można oglądać za pośrednictwem strony. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne: 5000 euro za pierwsze miejsce oraz po 2500 euro za miejsca drugie i trzecie. Laureaci zwycięskich filmów będą gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród. Dodatkowo laureaci konkursu wezmą udział w specjalnej sesji mentoringowej w Cannes.Tegoroczną edycję Nespresso Talents wsparły także Szkoły Filmowe: Warszawska Szkoła Filmowa; Szkoła Filmowa Wajdy; Wrocławska Szkoła Filmowa; Łódzka Szkoła Filmowa; Wydział Radia i TV Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Akademia Sztuk Teatralnych; Gdyńska Szkoła Filmowa.