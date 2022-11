Wybuch wulkanu w centrum Warszawy – immersyjna wystawa  BBC Earth „Zjawiskowa Ziemia”

Egzotyczne zjawiska pogodowe w samym centrum warszawskiej dżungli? Tego jeszcze nie było!



O programie "Zjawiskowa Ziemia"



Początek listopada będzie dla Warszawy okresem szczególnych anomalii pogodowych. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się zorzy polarnej, a na ich weekendowe plany może wpłynąć wybuch wulkanu. Wszystko za sprawą wystawy w multisensorycznej przestrzeni Artbox Experience na terenie Fabryki Norblina, zainspirowanej najnowszą serią popularno-naukową BBC Earth "Zjawiskowa Ziemia", której telewizyjna premiera odbędzie się 7 listopada.W dniach 4-5 listopada 2022 r. przestrzeń ArtBox Experience przeniesie odwiedzających do zupełnie nowego świata – świata dzikiej, nieposkromionej, ale przede wszystkim pięknej i majestatycznej natury. Magiczne oblicze zorzy polarnej, pierwotna siła morskich fal, rozświetlające nieboskłon rozładowania atmosferyczne czy destruktywne i oszałamiające wybuchy wulkanów to spektakle zwykle dostępne dla szczęściarzy lub ryzykantów. Dzięki multimedialnej wystawie BBC Earth przybliżymy się do nich tak, jak często mogą to zrobić tylko obiektywy kamer.Wydarzenie jest zainspirowane najnowszą serią BBC Earth "Zjawiskowa Ziemia". Materiał uchwycony przez filmowców BBC został przekształcony na multisensoryczne widowisko łączące obraz i dźwięk. Odwiedzający będą mieli bezprecedensową szansę doświadczyć wspaniałości i potęgi zjawisk przyrodniczych, dotychczas niedostępnych z tak bliska. Całość będzie wyświetlana na 800 m2 przestrzeni ArtBox Experience za pomocą najnowocześniejszych projektorów w technologii 360° – tak, by każdy mógł całkowicie zanurzyć się w niesamowitym świecie barw, kształtów i dźwięków naszej spektakularnej planety.Opiekę nad wystawą objęła kuratorka Marta Grytczuk na co dzień związana z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.– zauważa Marta Grytczuk.Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od godz. 16:00 4. listopada do godz. 22:00 5. listopada. Więcej o samych zjawiskach przyrodniczych można dowiedzieć się z programu "Zjawiskowa Ziemia", którego premiera odbędzie się na kanale BBC Earth 7 listopada o godz. 19:55. Nowy odcinek co tydzień w poniedziałek o tej samej porze.Planeta Ziemia jest ogromną sceną, na której rozgrywają się niesamowite widowiska przyrodnicze. Występują one tylko wtedy, gdy odpowiednim czasie i miejscu nastąpi połączenie ziemskich żywiołów i zjawisk atmosferycznych. Teraz, dzięki najnowszym odkryciom badaczy oraz zaawansowanym technikom filmowania możemy z bliska podziwiać te zapierające dech w piersiach spektakle.W czterech odcinkach naukowcy wyjaśniają mechanizmy powstawania tak fenomenalnych zjawisk naturalnych jak zorza polarna, błyskawice, wybuchy wulkanów oraz megafale. Zarejestrowanie ich na potrzeby programu wymagało od operatorów pomysłowości, np. zainstalowania specjalistycznych kamer na skuterach wodnych pokonujących gigantyczne fale u wybrzeży Portugalii, skierowania dronów wprost do krateru wulkanu w Gwatemali czy zapewnienie sprzętu zdolnego w zwolnionym tempie nagrać błyskawicę rozciągającą się na tysiące kilometrów nad Arizoną. Zawiłości naukowe kryjące się za tymi zjawiskami są równie fascynujące, co one same. Czasem trzeba je zobaczyć, by w nie uwierzyć!Premiera serii "Zjawiskowa Ziemia" (eng. Spectacular Earth, 4 odcinki) od poniedziałku 7 listopada, o godz. 19:55 na kanale BBC Earth