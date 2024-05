XXVII Konkurs o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka: najlepsi krytycy wyłonieni

Alicja Nowacka – za anarchistycznego ducha, prawdziwą przygodę formalną i opowieści o bardzo różnych praktykach bycia w kinie i wobec kina – o filmowym towarzyszeniu społecznej zmianie, szaleńczej kinofilii dorosłego twórcy i nieprzewidywalnej kinofilii dziecięcej, wrażliwej i różnorodnej. Maciej Roch Satora – za zaproszenie czytelników na meandryczny spacer po zakamarkach kina i wspomnień o kinie, za uważność na to, co może się wydarzyć tylko na ekranie i wobec ekranu, a także za pełne wrażliwości spojrzenie na film jako spotkanie lub pretekst do spotkania, jako przestrzeń pamięci i wehikuł nawiedzeń.Łukasz Kiełpiński – za świetnie przygotowany, wnikliwy i inteligentny zestaw trzech tekstów, które w nieoczywisty sposób układają się w całość. Autor śledzi współczesne neurozy, lęki, traumy, opisuje Zagładę, rynki finansowe, tych, którzy próbują wypisać się z gry, odwiedza Polskę, Stany, Japonię. Krytyka filmowa, którą uprawia Kiełpiński, to fascynująca opowieść o współczesnym świecie.Aleksy Wójtowicz – za bystre, śmiałe, a czasem ryzykownie brawurowe pisanie, któremu jest równie wygodnie w popowych i niszowych rejestrach tematycznych; za przypomnienie, że krytyka filmowa nie musi stronić od ciętego języka, jeśli pozostaje przy tym tak rzetelną i erudycyjną robotą.Aleksander Borszowski – za tekst "Nazywać się Khan, nazywać się Tom" – błyskotliwe i odświeżające spojrzenie na mechanizm produkcji gwiazd, subtelną krytykę nadmiernego przywiązania do poglądu, że kultura zaczyna się i kończy w USA.Bogna Goślińska – za uważny na detal i pełen językowej elegancji tekst „Pamiątka z urodzin”, w którym opowieść o młodzieńczym wyobcowaniu staje się przyczynkiem do refleksji na temat natury pamięci i dziecięcych doświadczeń w najnowszym kinie fabularnym. Maciej Kędziora – za udany krytyczny manifest o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiego kina w tekście „Czy uśmiechnięte kino będzie liberalne?”. Łukasz Mańkowski – za dostrzeganie siły w kruchości oraz bogactwa znaczeń w tym, co z pozoru nieistotne i obce, a także za umiejętność łączenia doświadczeń zwierząt człowieczych i nie-człowieczych w ciasne eseistyczne sploty, które wcale nie potrzebują akademickiego żargonu, żeby zaprosić nas do wspólnoty istot omotanych światłami wielkiego ekranu w tekście „Ciem-ności. Jakie historie opowiada nam obecność ćmy?”.Kacper Rydzewski – za tekst „Uprawiać pamięć”, zakorzenioną w detalach, prowokującą refleksję wokół Strefy interesów Jonathana Glazera, tyleż niewygodną, co wzywającą do inspirującego sporu.Głównymi organizatorami konkursu są Anna Osmólska-Mętrak i Janusz Zaorski (fundatorzy Grand Prix, rzeźby Adama Myjaka) oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które funduje wszystkie nagrody finansowe, a także gości konkurs na MFF mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie w lipcu 2024 r. odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród oraz pokaz wybranego przez Laureatkę filmu.