"F1: Film" – recenzja. Technologiczny majstersztyk z Bradem Pittem

"F1: Film" z Bradem Pittem – przeczytaj naszą recenzję

Zastanawiacie się, czy warto wybrać się tę produkcję do kina?Na karcie filmu znajdziecie naszą RECENZJĘ . Swoimi wrażeniami dzieli się w niej Maciej Satora Jak zauważa Maciej Satora, " F1: Film " jest przełomowym cudem techniki kinematograficznej, bo wyścigi bolidów są w nim przedstawione w taki sposób, w jaki dotychczas nikt tego nie zrobił. Zdaniem recenzenta film tak dobrze oddaje doświadczenie samochodowej prędkości, że odczuwa się je niemal jak własne, na całym ciele. Jednocześnie zauważa, że zasługą tego stanu jest wyjątkowa realizacja – między innymi stworzenie specjalnego bolidu wyścigowego wyposażonego w 15 mikro-kamer.– zauważa.Co jeszcze pisze nasz recenzent?Wskazuje między innymi, że poza wartościami technicznymi, " F1: Film " warto też zobaczyć dla Brada Pitta , który po raz pierwszy musi zmierzyć się z rolą mentora i nauczyciela. Przy okazji rola ta składa się jednak jak gdyby z przeszłych ekranowych wcieleń aktora.– pisze dalej recenzent. PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ i dowiedz się, dlaczego " F1: Film " to produkcja, którą koniecznie musisz obejrzeć w kinie, na możliwie jak największym ekranie – nawet wówczas, jeśli nie pałasz miłością do motoryzacji.