Zaskoczeni? Netflix szykuje "Notatnik śmierci 2"

Portal The Hollywood Reporter opublikował obszerny artykuł na temat stanu produkcji filmowych platformy Netflix. Wśród licznych informacji znalazło się również zdanie, które wiele osób zaskoczy. Otóż platforma pracuje obecnie na realizacją sequelaAmerykańska aktorska wersja słynnej japońskiej marki miała premierę w 2017 roku. Wyreżyserował ją Adam Wingard . W głównej roli wystąpił Nat Wolff , a głosu Ryukowi użyczył Willem Dafoe Obraz nie spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów i krytyków. Jednak Ted Sarandos, który w Netfliksie odpowiada za filmowe produkcje, nazywasporym sukcesem i w ten sposób uzasadnił decyzję o produkcji sequela.Na razie nie znamy żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie tyle, że scenariusz przygotowuje Greg Russo. Na razie nie jest on znany widzom na całym świecie, ale w najbliższych latach to się zmieni. Russo bowiem związany jest (lub był) z rebootami takich cykli jak