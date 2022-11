Znamy cenę Playstation VR2 - Portfele zapłaczą

Japoński gigant, firma Playstation, po długim budowaniu napięcia związanego z jego najnowszymi goglami VR, wreszcie postanowił podać ich datę premiery oraz cenę. PS VR2 zadebiutuje 22 lutego 2023 roku w cenie 599 euro. Zamówienia przedpremierowe wystartują już 15 listopada u wybranych sprzedawców.Chociaż oficjalna polska cena nie jest jeszcze znana, to na podstawie przelicznika zastosowanego przy okazji kontrolera Playstation Edge (239,99 euro przełożyło się na 1199 zł) możemy założyć, że za gogle od Sony zapłacimy 2999 zł. Warto wspomnieć, że sprzęt nie posiada wstecznej kompatybilności z tytułami z poprzedniej wersji PS VR, a w zestawie nie znajdziemy żadnej gry— jedynie headset, kontrolery VR2 Sense oraz słuchawki.Gogle kupić będzie można jednak także w zestawie z kodem na grę Horizon Call of the Mountain , w cenie 649,99 euro (około 3250 zł).Jeśli te ceny Wam niestraszne, to pewnie zainteresuje Was także dedykowana stacja do ładowania kontrolerów będących częścią zestawu VR za 49,99 euro (250 zł).Co sądzicie o tych cenach? Czy jesteście gotowi na zakup akcesorium przewyższającego wartością podstawową konsolę?