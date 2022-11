Zostaw broń, weź cannoli. Kulisy powstania "Ojca Chrzestnego"

"Zostaw broń, weź cannoli"



O autorze



W tym roku mija 50 lat od premiery jednego z ważniejszych filmów w historii kina, " Ojca chrzestnego ". Książka Marka Seala opowiada o kulisach powstania gangsterskiego arcydzieła i sama w sobie mogłaby być scenariuszem do naprawdę świetnego filmu. Równie dramatyczna i przykuwająca do fotela jak sam obraz Francisa Forda Coppoli ! Zawiera zdjęcia z planu filmowego, premiery filmu i jego promocji.Kulisy powstania dzieła, które zachwyciło widzów i otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii amerykańskiej kinematografii. A po drodze wkurzyło wpływowych polityków, biznesmenów i najgroźniejszych kryminalistów Ameryki. Historia powstania " Ojca chrzestnego " to opowieść o walkach. Choć bezkrwawych, to równie bezwzględnych i emocjonujących jak brutalne wojny między mafijnymi rodzinami.Rezultat tych walk zna każdy miłośnik kina – uwielbiane przez kinomanów arcydzieło. Ale jaki był ich przebieg? Ile wymagały poświęceń i ryzyka? Tego dowiemy się dopiero teraz… I nawet Ci, którzy oglądali film kilkanaście razy, a jest ich z pewnością wielu, i za każdym razem zwracali uwagę na coś innego, po przeczytaniu tej książki uzmysłowią sobie, jak wiele jeszcze o " Ojcu chrzestnym " nie wiedzą.Z tej książki dowiecie się m.in.:- jak producenci filmu dogadali się z włoską mafią i jakie słowa nie mogły z tego powodu paść w filmie- jak Gianni Russo musiał wypić parę litrów taniego wina i poturbować na castingu biedną sekretarkę, żeby dostać rolę Carla Rizziego, brutalnego męża Connie Corleone, i jaki wycisk dał mu na planie James Caan - czy ktokolwiek wierzył w młodego reżysera Francisa Forda Coppolę i jaka była jego recepta na to, by film o mafii stał się hitem, choć wszystkie wcześniejsze okazały się klapami finansowymiMark Seal to dziennikarz z czterdziestoletnim stażem. Od wielu lat związany z magazynem „Vanity Fair”. Konsultant wielu publikacji nonfiction. Autor trzech książek: Zostaw broń, weź cannoli. Kulisy powstania filmu „Ojciec Chrzestny”; Wildflower, o niezwykłym życiu i tragicznej śmierci kenijskiej naturalistki i twórczyni filmów Joan Root; oraz Dziwny przypadek Rockefellera. Zdumiewająca kariera i spektakularny upadek seryjnego oszusta, o Clarku Rockefellerze, mistrzu szalbierstwa, który przez trzydzieści lat udawał kuzyna angielskiej królowej i spadkobiercę rodu Rockefellerów. Dwukrotny finalista nagrody National Magazine Awards.