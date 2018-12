Polska to jednak dziwny kraj. Tylko u nas sporym hitem kasowym - większym niż np.- mogła stać się trzecioligowa animacja, która przez większość kin na świecie przemknęła kompletnie niezauważona., bo o nim mowa, doczekał się dwóch 45-minutowych kontynuacji, które pierwotnie miały zostać wypuszczone bezpośrednio na rynek DVD. U nas możemy je tymczasem oglądać na wielkim ekranie, sklejone w jeden pełnometrażowy utwór. Tytuł nie kłamie -są rzeczywiście dwa. Oba tak samo wyliniałe, pozbawione wdzięku, kreatywności i szacunku do widza.W pierwszej części filmu świeżo koronowany na króla Arktyki bohater raz jeszcze opuszcza dom rodzinny i wraz z synem udaje się w podróż do Nowego Jorku. Wyprawa nie idzie jednak zgodnie z planem. Misiek zostaje niesłusznie posądzony o serię napadów bankowych i z pomocą wiernych przyjaciół próbuje dowieść swojej niewinności. W połowie seansu okazuje się, że na naszego pechowego futrzaka czeka kolejne wyzwanie. Zazdrosny brat wyświadczył mu niedźwiedzią przysługę, sprzedając wszystkie arktyczne lodowce producentom wody mineralnej z Oszukistanu. Jedyną nadzieją na uratowanie mroźnego lądu jest mecz hokejowy między drużynami obu krajów. Walka o miśtrzostwo okaże się istną miśją niemożliwą. Tak samo jak oglądanie tego filmu.Decyzja, by połączyć ze sobą dwie autonomiczne historie, uczyniłaistnym monstrum Frankensteina. Znajdziecie tu zarówno kryminał, pastisz kina sportowego, slapstickową komedię, opowieść o nadszarpniętych rodzinnych więzach, przestrogę przed bezmyślną eksploatacją świata natury, a nawet upomnienie skierowane do nadużywających władzy polityków. Wszystko wymieszane bez ładu i składu, bez zachowania elementarnej logiki. Chaos pogłębia schizofreniczny główny bohater, który w połowie filmu przechodzi niespodziewaną przemianę wewnętrzną. Z ciamajdowatego prostaczka o złotym sercu Misiek staje się nagle nieugiętym, roztropnym władcą. Twórcy najwyraźniej doszli do wniosku, że mali widzowie nie będą zadawać niewygodnych pytań tak długo, jak z ekranu nie powieje nudą. Seans wypełniają więc "atrakcje" w postaci upadków, poślizgnięć i kopnięć prądem.Jak widzicie, reżyser Tim Maltby nie ma ambicji stworzenia Sagrady Familii wśród filmów animowanych. Fabuły wymyślono na kolanie, żartom brakuje polotu, postaciom - charakteru, a szkaradna, toporna warstwa wizualna przywodzi na myśl produkowane taśmowo seriale z ramówek dziecięcych stacji telewizyjnych. Zdaje mi się, że Wasze pociechy zasługują na więcej.