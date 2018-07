Smocza desynchronizacja

Sega



Serianależy do tytanów japońskiego przemysłu growego. Pierwsza część,, ukazała się na Segę Genesis w 1991 r., zyskując przychylność zarówno krytyków, jak i fanów gatunku. Dobra passa trwała na tyle długo, że kolejne gry z cyklu ukazywały się na Zachodzie bez większych opóźnień do 2007 r. Wraz z końcem ery PlayStation 2 przyszedł kres "romansu" Segi z zachodnimi graczami. Dopiero po latach moloch zdecydował się na ponowne podjęcie ryzyka i wydanie poza Japonią zremasterowanej wersji(oryginalnie wydanej na PlayStation 3 w 2014 r.).Smoki światazostały przetrzebione. Ostatnim żyjącym przedstawicielem gatunku jest Yuma. Młody chłopak, który od najmłodszych lat jest obiektem eksperymentów przeprowadzanych na nim przez Imperium Lombardzkie. Do czasu, gdy z pomocą przybywa mu dziedziczka tronu Astorii, Sonia Blanche. Oboje wpadają w kołowrót zdarzeń obejmujących swoim zasięgiem nie tylko wiszącą na włosku wojnę pomiędzy królestwami kontynentu Alfheim, ale i starcie z fanatycznym ruchem religijnym. Każda ze stron próbuje wykorzystać drzemiącą w Yumie moc do własnych celów. Świat dysponuje potęgą sztucznych Drachomachin, przywróconych do życia smoczych dusz, jednak nic nie jest w stanie mierzyć się z potencjałem Shining Dragona. By ujarzmić nieokiełznaną i zdezorientowaną jaźń Yumy, konieczne staje się skompletowanie drużyny walecznych śmiałków. Sprostać temu zadaniu mogą tylko Dragonersi i "Magiczne Divy". Wyraźnie widać, że gracz od samego początku nie jest oszczędzany, a im dalej w las, tym więcej pojęć ukutych na potrzeby kreacji tego rozległego świata.Ten prosty prolog to tylko przygrywka do przedstawienia głębi bohaterów, relacji tworzących się między nimi oraz spirali przywiązań. Każda interakcja z członkami drużyny wpływa na ich nastrój, a to pociąga za sobą zmianę w statystykach, zdolnościach oraz przydatności w walce. Tu właśnie ma miejsce tytułowe "rezonowanie". Członkowie drużyny, niczym instrumenty, których używają, współgrają i oddziałują wzajemnie na siebie. Wszystko zaczyna się od krótkich wymian zdań, przechodzi przez dyskusje światopoglądowe i kończy na możliwości randkowania. To od gracza zależy, czy rozkocha w sobie eteryczną elfią Kirikę, zawziętą Marion, czy też królewnę Sonię. Dodatkowy tryb przygody pozwala również na romansowanie z wrogo nastawioną Excelą.Zaskakujące jest to, że pomimo ciekawie rozbudowanych zależności między postaciami nie do końca wypaliły pozostałe aspekty fabularne gry. Bazą wypadową do zadań pobocznych będzie stolica Astorii, Marga. I to by było na tyle, gdyż jest to jedyne dostępne w grze miasto. Z niego drużyna wysyłana jest na szereg zadań wykonanych metodą kopiuj-wklej. "Zniszcz tyle potworków, przynieś mi tyle i tyle jabłuszek". Wszystko to nie ma głębszego wymiaru, jest monotonne i nie nagradza w satysfakcjonujący sposób.Czymże jednak byłby jRPG bez wciągającej walki?zdaje się czerpać z najlepszych dostępnych wzorców w zakresie action RPG. Podpięcie różnych ataków pod poszczególne guziki od razu przywodzi na myśl serię. Podczas dynamicznych starć przejmujemy kontrolę nad jednym z czterech bohaterów. Nie jest on z góry narzucony, gdyż gra pozwala na swobodne przenoszenie się między postaciami. Poza nowymi atakami członkowie drużyny rozwijają się w ledwo dostrzegalnym tempie. Nie ma tu drzewek umiejętności, nowych elementów ekwipunku, statystyk wymagających szczególnych analiz. Najistotniejszym urozmaiceniem rozgrywki jest główna zdolność protagonisty. Otóż Yuma potrafi zmieniać się w smoka. Zakres jego mocy ograniczony jest przede wszystkim pieśniami nuconymi przez Kirikę. Głos elfki ma kojący wpływ na bohatera. Dzięki niemu Yuma nie popada w szał, a rozgniewany smok to najgorsze, co może przytrafić się w trakcie walki. Nie reaguje on na komendy, przestaje odróżniać wrogów od przyjaciół, co w ciągu kilku sekund może zakończyć się nokautem pozostałych członków drużyny. Kluczem do panowania nad smokiem jest umiejętne łączenie dostępnych pieśni i utrzymywanie punktów magii Yumy na wysokim poziomie. To, co jest zaletą smoczego trybu, może stanowić również jego wadę. Przemiana w to mityczne stworzenie może być wytrychem do szybkiego i pozbawionego większego wysiłku przechodzenia gry. Normalni przeciwnicy nie są w stanie przeciwstawić się transformacji Yumy, a i walki z bossami ściągają graczowi z barków potrzebę grindowania i stosowania wymyślnych taktyk.Mam mieszane odczucia co do produkcji SEGI. Spędziłam w różnych jRPG-ach setki, jeśli nie tysiące godzin. Były to zarówno produkcje, które wciągały od pierwszych minut, jak i tytuły, które potrzebowały czasu na rozbudzenie mojego zainteresowania i zachwytu.zaintrygowało mnie fabułą, lecz nieumiejętne obudowanie tego szkieletu – chociażby przez słabe zadania poboczne czy schematyczny projekt lokacji – spowodowało, że bardziej męczyłam się, niż znajdywałam satysfakcję podczas grania. Z pewnością osoby, które dopiero zaczynają przygodę z jRPG-ami i nie mają jeszcze sprecyzowanych oczekiwań co do świata przedstawionego, mogą znaleźć w tej grze lekką dozę przyjemności. W mojej opinii remaster ten funkcjonuje bardziej jako nieudany klon wszystkich cudownych aspektów, do których przyzwyczaiła mnie seria, niż jako samodzielny, pełnowartościowy twór.