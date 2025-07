Nikos Nikolopoulos



Sezon na piękne i enigmatyczne studentki antropologii, ozdabiające swym syrenim wdziękiem europejskie wybrzeża, najwyraźniej trwa w kinie w najlepsze. Po " Partenope Paola Sorrentino przychodzi kolej na Sofię ( Emma Mackey ), która do gorącej Andaluzji przyjeżdża z Londynu razem z matką, Rose ( Fiona Shaw ). Rose ma tu podjąć drogą i niekonwencjonalną kurację u doktora Gomeza ( Vincent Perez ), mającą wyleczyć ją z to powracającego, to zanikającego paraliżu nóg. Opieka nad matką nadaje ramy życiu Sofii od wczesnego dzieciństwa. Kiedy Rose przebywa na sesjach w klinice, gdzie Gomez próbuje dociec źródeł jej tajemniczej choroby, Sofia włóczy się po rozpuszczonym upałem miasteczku i również próbuje – pisać swoją pracę dyplomową o amerykańskiej pionierce badań nad dojrzewaniem, Margaret Mead. Margaret zostaje jednak zdetronizowana przez inną kobiecą figurę, Ingrid ( Vicky Krieps ) – piękną krawcową/amazonkę, która wjeżdża na plażę, galopując na białym rumaku niczym rycerz mający (pozornie) wyswobodzić Sofię z przyciasnych matczynych objęć. W " Słonym lecie Krieps tka " Nić widmo ", zamiast dawać się nią omotać. Niepostrzeżenie osnuwa wokół Sofii swą pajęczynę, wikłając ją w nowy, równie toksyczny wariant relacji z matką."Życie jest elastyczne, to znaczy – możemy je zmieniać, ale jest też sprężyste, to znaczy, że zawsze wrócimy do pierwotnego kształtu – tego, z czym dorastaliśmy" – ta teoria Margaret Mead, sparafrazowana przez Sofię w rozmowie z Ingrid, to motyw przewodni debiutu reżyserskiego Rebecki Lenkiewicz (znanej polskim widzom jako współscenarzystka " Idy Pawła Pawlikowskiego , autorka scenariusza do " Nieposłusznych Sebastiána Lelio czy " Jednym głosem Marii Schrader ), opartego na powieści brytyjskiej pisarki Debory Levy. "Doskonale, studiujesz wzorce" – stwierdza z aprobatą dr Gomez, kiedy poznaje kierunek studiów Sofii. Lenkiewicz robi to samo; jej film to frenetyczne, ale i podręcznikowe studium psychologicznego wzorca – odtwarzanego w dorosłych relacjach kobiety schematu relacji z matką, opartego na pozabezpiecznej więzi i lękowym stylu przywiązania, mówiąc językiem kultury terapeutycznej. Fascynacja Ingrid okaże się lustrzanym odbiciem przywiązania Sofii do matki – pełnego niepokoju, nierównego i balansującego na granicy odrzucenia.Stan umysłu Sofii, rozdartej między tymi dwiema (no właśnie – czy aby dwiema?) drenującymi jej psychikę kobiecymi figurami, których życiorysy w równym stopniu okazują się oparte na mistyfikacji i niedomówieniach, oddaje styl filmowej narracji: urywany, cierpiący na niedobór informacji, podważający status wydarzeń. Postaci odpowiadają tu sobie pytaniem na pytanie, a dialogi są zdawkowe i poucinane, jak ujęcia. Senność i ociężałość andaluzyjskiego lata kontrastuje tu z tempem montażu, nie rozlazłym, lecz celowo nierównym i lekko gorączkowym. Nadaje to całości paranoicznej aury. Kto kłamie, kto mówi prawdę, czy Ingrid w ogóle istnieje, czy jest tylko pustynną fatamorganą – kołyszącym Sofię w ramionach jak małą dziewczynkę wykwitem jej własnej podświadomości, potrafiącym marzyć o romantycznej relacji jedynie w ramach już wgranej matrycy, jaką jest jej relacja z matką?Mocne nasycenie symboliką dodatkowo oczyszcza film Lenkiewicz z pretensji do realizmu i, co za tym idzie, wymogu, żeby, mówiąc kolokwialnie, to wszystko trzymało się kupy. To bardziej wycieczka Alicji na drugą stronę lustra, gdzie logikę zastępuje chaos podświadomości i parada archetypów. Ingrid jako mitologiczna mojra, prządka nici przeznaczenia, wobec którego intelekt Sofii (sophia, "mądrość") jest bezsilny. Oparzenia przez meduzę, które naznaczają dziewczynę kolejnymi ranami-tatuażami, w miarę jak pogrąża się coraz głębiej w toksyczną relację. Pojawiające się ni stąd, ni zowąd na pustyni drzewo, posklejane z różnych kawałków, jakby antycypujące słowa Gomeza o tym, że niemowlę posiada więcej kości, niż dorosły człowiek, bo z wiekiem się one łączą (człowiek jako istota utwardzająca się z wiekiem w swoich schematach). Uwiązany na smyczy, dziko ujadający pies sąsiada ("wolałabym być martwa, niż na uwięzi – a ty?" – pyta niefrasobliwie Rose przykutą do siebie córkę), którego Sofia w dzikim porywie uwalnia. Obrazowany na wiele sposób popęd ku śmierci. Zawarte w oryginalnym tytule (choć niepojawiające się w filmie) gorące mleko – symbol matczynego ciepła, jednocześnie parzące usta. Przykłady można by mnożyć. Dr Gomez i jego córka-pracownica Julieta też zdają się kolejnym powtórzeniem wzorca uwikłanej rodzicielskiej więzi. Więc kto właściwie rozmawia ze sobą w tym gabinecie? Sofia i rząd jej projekcji? " Słone lato " to film-pętla i film-matnia, pełen lustrzanych odbić.Czy czarownice zostały skutecznie odpędzone w tym balijskim tańcu? Tego się nie dowiemy. Pomimo wszystkich freudowskich aluzji i zabiegów, " Słone lato " to film stojący na rozstaju jak wspomniana Alicja w Krainie Czarów, niepewny, którą drogę wybrać. Za dużo tu luk, archetypów i powtórzeń, żeby traktować go jak realistyczną historię, za mało szaleństwa, żeby zatracić się w nim jak w surrealistycznym śnie. Dlatego, mimo hipnotyzującego spojrzenia Emmy Mackey, nie kupią go raczej ani zwolennicy kina zamkniętej formy i jasnej konstrukcji, ani poszukiwacze filmowych labiryntów-kuriozów. Wyszło coś pomiędzy – mleko jest letnie.