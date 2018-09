Szaleństwo bez metody

"Czy słyszysz głosy?" – to pytanie, od którego doktor Wallace Fiennes zaczyna każde spotkanie z nowym pacjentem, a zwłaszcza pacjentką. Nad odpowiedzią warto dobrze się zastanowić. Mamy w końcu lata pięćdziesiąte, a więc czas, gdy psychiatra sprawuje właściwie nieograniczoną władzę nad chorym. W filmie Ricka Alversona zrodzona w takich warunkach zależność służy za pretekst do opowiedzenia o pysze, hipokryzji i ambiwalentnej naturze postępu. Choć miejscamiprzedstawia te kwestie w sposób frapujący, ostatecznie pozostawia jednak widza z poczuciem niedosytu.Po twórcy pokroju Alversona mieliśmy prawa oczekiwać kina wytrącającego z równowagi i dającego do myślenia. Właśnie takie były bowiem poprzednie filmy reżysera, których wspólny mianownik stanowi dodatkowo mocno krytyczny stosunek do amerykańskiej rzeczywistości. W Alverson kompromitował mit Stanów Zjednoczonych jako ziemi obiecanej dla przybyszów z zewnątrz. W słynnymkwestionował rzekome przywiązanie rodaków do idei demokratycznej równości, podkreślając wątek arogancji, z jaką traktują otoczenie przedstawiciele warstw "uprzywilejowanych". Podobny temat powraca także w, które – dzięki cofnięciu akcji o kilkadziesiąt lat – sprawia wrażenie filmu tym bardziej uniwersalnego i wymykającego się doraźnej publicystyce.Najnowsze dzieło Alversona stanowi także kolejny dowód biegłości towarzyszącej Amerykaninowi w posługiwaniu się językiem kina. Dominacja chłodnych kolorów i ascetyzm scenografii przywołującej na myśl najbardziej depresyjne wizje Edwarda Hoppera , kreuje atmosferę sztuczności ekranowego świata. Wrażenie to pogłębia także oszczędne, minimalistyczne aktorstwo objawiające się chociażby w sposobie wypowiadania kwestii. Większość postaci mówi nienaturalnie powoli, sprawiając wrażenie, jakby wyrzucanie z siebie kolejnych słów sprawiało im niemal fizyczny ból.Na tak nieatrakcyjnym tle znacznie łatwiej zabłysnąć wspomnianemu doktorowi Stevensowi. Brawurowo grany przez Jeffa Goldbluma psychiatra przypomina skrzyżowanie profesora Freuda z Elvisem Presleyem. Jednocześnie elegancki i ekscentryczny mężczyzna ma w sobie charyzmę sprawiającą, że łatwo dać się porwać jego nawet najbardziej niekonwencjonalnym pomysłom. Z podobnego założenia wychodzi także syn przyjaciół Stevensa – nastoletni Andy, który zaczyna traktować lekarza jak patriarchalnego przewodnika po świecie.Relacja bohaterów, przywołująca na myśl więź łączącą protagonistów Paula Thomasa Andersona , fascynuje, bo przez długi czas dryfuje w nieznanym kierunku. Reżyser rozmyślnie myli tropy i nie rozstrzyga, czy Andy zamierza zadowolić wiernego ucznia swojego guru, czy może zdecyduje się wybić na niepodległość i wystąpić przeciw niemu. Niestety, kreatywności starcza Alversonowi mniej więcej na 3/4 filmu. Im bliżej finału i konieczności odkrycia wszystkich kart, tym bardziej zaczyna dawać się we znaki reżyserska bezradność, która prowadzi do podjęcia kilku trudnych do wytłumaczenia decyzji.Ostatnie 20 minutwygląda nie jak stonowany film Alversona , lecz dzieło świętego szaleńca w rodzaju Leosa Caraxa . Choć intryga gmatwa się na potęgę, tempo przyspiesza, a aktorstwo zyskuje na ekspresji, trudno powiedzieć, by ta radykalna wolta przyniosła odbiorcy szczególne korzyści intelektualne bądź emocjonalne. W efekcie, jak na ironię, film, którego centralny wątek stanowią zaburzenia psychiczne, rozczarowuje, gdyż okazuje się zanadto schizofreniczny.