Zemsta frajerów

Shazam! Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, filmowe uniwersum DC Comics zamienia się z zakompleksionego chłopca do bicia w osiedlowego pakera. Jeden z bohaterów filmu nosi w foliowej torebce świętą relikwię – kulę, która odbiła się od napompowanej klaty Supermana. Gdy w toku wydarzeń zmiażdżony pocisk ląduje w studzience kanalizacyjnej, trudno o trafniejszą metaforę nowego początku – chociaż różni superbohaterowie mogą żyć pod tym samym niebiem, nie oznacza to wcale, że muszą się dobrze bawić na tych samych imprezach.Nastoletni Billy Batson ( Asher Angel ) nie byłby przekonujący ani w masce Człowieka-Nietoperza, ani w rajtuzach Człowieka ze Stali. Jako że wolny czas spędza na ucieczkach z kolejnych domów zastępczych oraz poszukiwaniach wyrodnej matki, obietnica superbohaterskiej przygody to dla niego wielka abstrakcja. Oczywiście, do czasu. Kiedy wyliniały czarodziej ( Djimon Hounsou ) mianuje go szlachetnym obrońcą ludzkości i nakaże zmierzyć się z personifikacją siedmiu grzechów głównych, Billy wkroczy na długą i wyboistą drogę ku dorosłości. Gdy wykrzyknie tytułowe imię, zniknie w oparach dymu i przy akompaniamencie grzmotu odrodzi się w ciele dorosłego faceta z bicepsami wielkości melonów oraz fluorescencyjną błyskawicą na piersi. Sceny jego transformacji to jeden z wielu subwersywnych żartów: destylat naiwnych wyobrażeń o komiksowej sztuce jest tutaj tak gęsty, że praktycznie każdy pomysł uchodzi twórcom na sucho. Zaś im głupsze mają pomysły, tym mocniej wybrzmiewa bezpretensjonalna opowieść o chłopaku szukającym rodzinnego ciepełka.Shazama gra Zachary Levi – z półką śnieżnobiałych zębów, nażelowanym lokiem i spojrzeniem dziecka przyłapanego na papierosie. W jego przeciwnika, szalonego naukowca Sivanę, wciela się Mark Strong – w długim skórzanym płaszczu, z magiczną laską w dłoni oraz kamieniem szlachetnym zamiast oka. Scenarzyści traktują gatunkową ikonografię niczym znaleziony na strychu kuferek ze skarbami dzieciństwa: wyciągają z niego kolejne zabawki, zataczają nimi kółka w powietrzu i zderzają je ze sobą, w tle niemalże słychać pacholęce okrzyki ekscytacji. Odkrywanie supermocy, hartowanie ducha, zwątpienie w sens misji, dojrzewanie do odpowiedzialności, batalia z pokusami – specjalizujący się dotąd w horrorach reżyser David F. Sandberg ) odhacza obowiązkowe punkty konwencji, lecz każdy z nich staje się polem komediowych eksperymentów. Głównym źródłem humoru jest w filmie założenie, że wożąc się w ciele Shazama, Billy Batson pozostaje rebelianckim nastolatkiem, który przehandlowałby cały świat za paczkę ulubionych chipsów oraz napój energetyczny.Napisany z polotem scenariusz, a także przejrzystość reżyserskich intencji sprawiają, że– o wiele zgrabniej niż przypuszczaliście po seansie zwiastuna – wpasowuje się w szlachetną tradycję kina familijnego. I nie mówię tu o pisanych z kalkulatorem w dłoni produkcjach "od lat pięciu do stu pięciu", tylko o filmach, które definicję rodziny tematyzują. Podobnie jak w niedawnych, nagrodzonych Złotą Palmą Hirokazu Koreedy (już widzę Wasze miny, ale proszę, wysłuchajcie mnie do końca!) twórcy przekonują nas o nietrwałości więzów krwi i wygłaszają płomienną pochwałę modelu opartego o wspólnotę potrzeb, wrażliwości i lęków. Dzięki kapitalnej nastoletniej obsadzie (neurotyczny Jack Dylan Grazer w roli przyszywanego brata Billy'ego kradnie show) cała ta narracja wydaje się lekka jak piórko, zaś momenty o zaskakującej amplitudzie emocji wbijają się klinem pomiędzy kreskówkowe starcia i maratony gagów.Shazam nie kłania się ani konkurencji z Marvela, ani swoim ziomkom z komiksowego panteonu DC. Stoi na własnych, absurdalnie umięśnionych nogach i sprawdza się doskonale jako symbol nowej strategii artystycznej swoich ojców. A przy okazji potrafi nas rozśmieszyć, zasmucić, podnieść na duchu i zażenować. Filadelfia ma swojego superbohatera – krzyczą nagłówki gazet w filmie Sandberga . Cóż, wygląda na to, że nie tylko Filadelfia.