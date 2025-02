Height: Niebezpieczna wysokość

Lionsgate

Przywrócona do działań w terenie agentka Madolyn ( Michelle Dockery ) odnajduje poszukiwanego listem gończym Winstona ( Topher Grace ). Mafijnego księgowego przed bardzo surowym wyrokiem może uratować pójście na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i rola świadka koronnego w mającym niebawem rozpocząć się procesie przeciw jego dawnemu przełożonemu, gangsterowi Morettiemu. Na nieszczęście do pojmania dochodzi gdzieś na bezludnej Alasce. Jak w każdym poczciwym akcyjniaku czas niemiłosiernie goni, a jedynym sposobem, by przekazać dalej więźnia odpowiednim służbom, jest czarter awionetki i lot nad pasmem górskim do najbliżej położonej mieściny. Wydawać się może, że najtrudniejsza część całej operacji została już wykonana. Do czasu, gdy na fotelu pilota usiądzie Daryl ( Mark Wahlberg ). Śliski typ, któremu źle z oczu patrzy, i w dodatku wygląda, jakby właśnie wyszedł z rzeźni. Jakakolwiek zwłoka nie wchodzi jednak w grę, a Madolyn doskonale wie, że podejmowanie ryzyka jest naturalną częścią jej pracy.Na tle majestatycznego reżyserskiego dorobku Mela Gibsona (przeplatającego produkcje o ważkiej cywilizacyjnej problematyce z wielkimi wojennymi eposami) " 3000 metrów nad ziemią " jest filmową miniaturą, wpisującą się i kontynuującą komediowo-sensacyjną aktorską twórczość Amerykanina. Najwyraźniej tym razem waleczne serce reżysera potrzebowało chwili oddechu i odrobiny niezobowiązującej zabawy, zanim po raz kolejny wyruszy w brutalną, transcendentalną podróż ze zmartwychwstałym zbawicielem.Atutem " 3000 metrów nad ziemią " jest przesunięcie napięcia z konieczności dotarcia z punktu A do B na wewnętrzną dynamikę między trójką postaci. To jedynie powierzchowne psychologiczne rozkminki, ale w dwóch przypadkach udało się nadać bohaterom mniej standardowy rys. Madolyn daleko do perfekcjonizmu; kilka lat po degradacji i siedzenia za biurkiem musi w końcu przyjąć na siebie większą odpowiedzialność. Agentka wie, że każdy błąd może oznaczać koniec jej kariery i teraz, cokolwiek by się działo, po prostu musi "dowieźć temat". Winston to z kolei żaden bystrzacha, raczej zakompleksiony gaduła, trzęsący się ze strachu jak galareta niewłaściwy człowiek na niewłaściwym miejscu. Wspólnik zbrodniczej organizacji, ale w obyciu jak do rany przyłóż.Jaskrawym kontrapunktem dla tej dwójki jest szarżujący Mark Wahlberg , przednio bawiący się rolą: od zamaszystej gestykulacji, dwuznacznego błysku w oczach, przytłaczającej pewności siebie, po walczące o Oscara w jeszcze niepowstałej kategorii "najbardziej cool żucie gumy". Dosadnością, zwierzęcą brutalnością i odpornością na ból jego Daryla może konkurować z Maxem Cadym z " Przylądku strachu ". To również rola na granicy ekscesu, grubej przesady, czasami zbliżająca się do rejonów parodii i groteski. Może za dużo i za bardzo, ale jednocześnie " 3000 metrów nad ziemią " jest dzięki temu mniej anonimowe.Półtorej godziny w ciasnym wnętrzu samolotu mija całkiem żwawo. Mimo niewielu ujęć spoza awionetki ani razu nie doskwiera duszność (nawet gdy w ruch pójdzie flara alarmowa czy gaśnica). Debiutujący scenarzysta – Jared Rosenberg – gęstniejącą atmosferę potrafi rozrzedzić zabawną ripostą lub zaskakującym kierunkiem rozmów. Jak choćby z Hassanem uczącym Madolyn podstaw obsługi samolotu. Naszą uwagę utrzymuje ciągłe eskalowanie konfliktów, zawierania i zrywanie tymczasowych sojuszy, ograniczanie i zwiększania zaufania, i to nie tylko wobec uczestników tego niemal straceńczego lotu. " 3000 metrów nad ziemią " nie wejdzie do kanonu kina akcji, ale może być przyjemną alternatywą dla nastej powtórki " Speed Jana De Bonta . Substytut i filmowy. Czyli dokładnie to, czego każdy zdrowo prowadzący się kinofil potrzebuje do życia.