Tańce kuksańce połamańce

Jeśli stare grzechy mają długie cienie, wiadomo już, czemu tu tak ciemno. Korupcja w policji, konszachty u władzy, narkomania i przemoc wszędzie indziej. Lecz oto przez labirynt szarych ulic przemyka on. Bohater? Raczej bieda-Batman w bieda-Sin City. Walker ( Tom Hardy ), szorstki detektyw o ciężkich pięściach i posiniaczonym sumieniu, żonę dawno do siebie zniechęcił, kilkuletnią córkę nieraz już zawiódł, w robocie ledwie go tolerują. Choć zdarzało mu się kompromitować policyjny etos, ma nasz glina przydatne w fachu talenty i kontakty. Ma też niestety długi do spłacenia. Gdy więc ubiegającemu się o reelekcję burmistrzowi ( Forest Whitaker ) zaginie syn uwikłany w gangstersko-policyjną intrygę, smycz na szyi Walkera boleśnie się zaciśnie. By znaleźć młodego, trzeba będzie zejść do półświatka i opróżnić niejeden magazynek. Kłykcie znów się pozdzierają, lecz to sumienie oberwie najmocniej.z niskim pomrukiem Hardy'ego przeplatanym koncertem na karabiny maszynowe, a za kamerą twórcy " Raid ", jednego z najlepszych filmów kopanych XXI wieku… Brzmi jak przepis na arcydzieło gatunku? Gatunek gatunkowi nierówny. Kto indonezyjskiepotrafił zamienić w kinetyczną poezję, niekoniecznie poradzi sobie z wielowarstwową intrygą, w której główna postać ujawnia moralne dylematy, metropolia chce być pełnoprawnym bohaterem opowieści, a fabularną stawkę kreuje się za pomocą dialogów. I rzeczywiście, w " Chaosie Gareth Evans zaledwie odbębnia sprawdzone tropy. Satysfakcjonują go gotowce.Wojna gangów i skorumpowanych glin (z Timothym Olyphantem na czele) sprawia więc wrażenie niepotrzebnie zawiłej: plątanina wątków cierpi na długą ekspozycję, w dodatku brak jej odrobiny narracyjnej kreatywności. Obejrzeliście kilka kryminałów, więc żaden zwrot akcji Was nie zaskoczy. Postacie (jest ich legion) nie mają historii. Ich obecności na ekranie w większości brakuje treści, co czyni je figurami w nudnej szachowej rozgrywce. Przy nadmiarze wewnętrznych monologów i zdrad, które trzeba raz po raz wyjaśniać, owa charakterologiczna nijakość boli tym bardziej. Walker snuje z offu cyniczną opowieść o szwankujących wartościach, lecz Evansowi -scenarzyście do Raymonda Chandlera daleko. Brutalna mowa ciała w scenach akcji mówi o bohaterze ciekawsze rzeczy niż pokazowa niechęć do ludzi i świata przeplatana zautomatyzowanym bluzgiem. O dziwo, bez iskry napisany glina jest bardzo w guście Toma Hardy’ego . Imponujący fizycznością, burkliwy aktor budzi napięcie samą niechlujną obecnością. Dziki zwierz w każdej chwili może się przecież przebudzić.Scenografia nienazwanej amerykańskiej metropolii już od drugiego planu cierpi w " Chaosie " na cyfrową sztuczność. Ta sama syntetyczność daje o sobie znać w pościgach samochodowych: nakręconych w dzikim tempie, lecz ze staroświecko rozmazanym tłem. Twórcy " Gangów Londynu " w rzadkich momentach (zbyt rzadkich!) udaje się jednak podtrzymać renomę poety kinetycznego konkretu. To dla tych fragmentów warto " Chaos " obejrzeć, to na te sceny fani Evansa od początku czekają, to te ujęcia zostaną nam pod powiekami na dłużej. Razem ze swoimi stałymi współpracownikami: Jude'em Poyerem (koordynatorem kaskaderów) i Mattem Flannerym (operatorem), Evans jak nikt inny rytmizuje przemoc. Kamera jest tu pełnoprawnym uczestnikiem makabrycznej choreografii, niemal walczy w krótkim dystansie, podbijając siłę uderzeń, lekceważąc grawitację, mieszając pion z poziomem. Kopnięcie, unik, uderzenie, wystrzały… Cała partytura wystrzałów! Te ostatnie idą w groteskową przesadę. Pistolety mają w " Chaosie " siłę bazooki, liczba naboi jest bliska nieskończoności, przeciwników dziurawi się jak marionetki, a sztuczną krew dostarczano na plan chyba w beczkach. Ma to swój urok, lecz im dalej w przemoc, tym mniej surowości, realizmu i powagi. Wiadomo, że zginą ci zbędni, a przez grad z broni automatycznej przebiją się wybrańcy. Od początku wiecie którzy. Chaos " jest dla Evansa zaledwie gatunkowym ćwiczeniem, lecz trudno go nazwać byle wypełniaczem streamingu. Kilka zjawiskowych scen w morzu nijakości nie robi wybitnego kina, ale kto wie, może właśnie dla takich scen warto oglądać filmy?