Fantazje o śmierci, fantazje o miłości

Pamiętacie Daisy Ridley , gwiazdę finałowej trylogii " Gwiezdnych wojen "? Jako waleczna Rey aktorka stała się twarzą feministycznego poruszenia w kinie hollywoodzkim i ikoną współczesnej popkultury. Filmy niezależne dają jednak znanym i lubianym szansę na zerwanie z ich popularnymi wizerunkami. W " Czasem myślę o umieraniu Ridley jest wręcz nie do poznania. Brytyjka ma krótką listę dialogów, operuje głównie mikroekspresją i spogląda w dal nieobecnym wzrokiem. Aktorka gra Fran, być może najbardziej introwertyczną i aspołeczną kobietę na ziemi. Bohaterka mieszka w małej, portowej mieścinie gdzieś w Oregonie. Jej życie wypełniają rutyna i nuda – rano wyprawa do pracy, później kilka godzin przed monitorem, wieczorem lampka wina i sen. Wprawdzie dziewczyna izoluje się od znajomych z pracy i wydaje się przezroczysta, ale ma bujną fantazję. Wyobraża sobie jak umiera, na różne, często brutalne sposoby. Przełomem w jej samotnej egzystencji okazuje się zatrudnienie w biurze nowego kolegi, Roberta. Bohaterowie zaczynają wymieniać wiadomości i umawiają się do kina. Czy coś z tego będzie? Czy Fran otworzy się na miłość i opuści własną głowę?Najpierw była sztuka "The Killers" Kevina Armento , później krótki metraż Stefanie Abel Horowitz , wreszcie przyszła pora na film Rachel Lambert . Nietypowe następstwo zdarzeń, ale słowo "nietypowy" jak ulał pasuje do ekranowej opowieści. Amerykańska reżyserka niby pokazuje banalne, codzienne sytuacje, których wielu z nas doświadczyło, ale buduje wrażenie dziwności, niezręczności, lekkiego komizmu, a czasem nawet absurdu. Nie interesuje jej jednak satyra, choć scenki biurowe nasuwają skojarzenia z " The Office ". Najdziwniejszą aurę roztacza bowiem wokół siebie Fran, obserwująca w milczeniu współpracowników i niechętna do podjęcia dłuższych interakcji. Jej zachowania i monotonny, melancholijny stan powoli układają się w metaforę alienacji i niedopasowania, które sprawiają, że żyjemy jakby obok rzeczywistości. Pozornie w niej uczestniczymy, spełniamy podstawowe społeczne role, ale częściej uciekamy do świata własnych wyobrażeń. Fran śni o umieraniu i rozkładzie, filmu nie wypełnia jednak egzystencjalny mrok. Nie mamy tu do czynienia ze zwichrowanym umysłem, tylko oryginalną odpowiedzią na ogólne wyczerpanie i marazm. Skoro Robert znajduje ukojenie w pasji filmowej, a znajomi w biurowych żarcikach i pogaduszkach, bohaterka może równie dobrze fantazjować o śmierci. Nie każdy wpisuje się przecież w uproszczone modele znane z komedii romantycznych i melodramatów, do których reżyserka zręcznie nawiązuje. Fran nie daje się łatwo polubić ani przeniknąć, lecz kibicujemy jej w trakcie kolejnych schadzek z Robertem. " Czasem myślę o umieraniu " ma w sobie naprawdę dużo czułości i uważności na pogubione lub zepchnięte na ubocze jednostki.Chciałbym pokochać film Lambert większą miłością, ale wymyślna forma nie zawsze idzie w parze z fabularną prostotą i dość czytelnym przekazem. Autorka uprawia swoją ekscentryczną wersję slow cinema i nie zawsze dobrze na tym wychodzi. Chętnie posługuje się dłuższymi, statycznymi ujęciami, pauzami narracyjnymi i niestandardowymi kompozycjami kadrów. Preferuje ciszę, bezruch i ogranicza rolę muzyki do minimum. Choć doceniam jej inscenizacyjną konsekwencję i precyzję, widzę też, że kontemplacyjny charakter całości zbyt często obnaża mielizny w scenariuszu. Reżyserka każe nam zwolnić, podziwiać urokliwe nadrzeczne krajobrazy i rozmyślać nad problemami bohaterów. W tych fabularnych przestojach uświadamiamy sobie jednak, z jak kameralną, wręcz szkicową historią obcujemy. Dwójka zbliżających się do siebie ludzi, niezmienna, prowincjonalna rzeczywistość, samotność kontra potrzeba relacji i akceptacji. Wraz z pojawieniem się Roberta narracja powinna rozkwitać, a uczucie monotonii i letnia temperatura emocji jakoś nie ustępują. Nie pomagają nawet surrealistyczne wstawki, którą są projekcjami umysłu Fran i atrakcyjnymi wizualnie przerywnikami. Jeśli literacki pierwowzór udało się z powodzeniem zamienić w 12-minutowy film, może pełnometrażowa adaptacja tylko rozmywa jego walory?Paradoksalnie, najciekawsze wątki tkwią na marginesach, ale nie zostają pogłębione. Myślę zwłaszcza o przeszłości Fran, kontraście między zniewalającym pięknem okolicy i małomiasteczkową stagnacją oraz widmie cichych, przeoczonych dramatów, które dotykają osoby żyjące tuż koło nas. Przypomnijcie sobie scenę, w której główna bohaterka spotyka byłą koleżankę z pracy. Krótka wymiana zdań i spojrzeń wprowadza element prawdziwej goryczy i staje się obietnicą innego, bardziej przeszywającego filmu. Lambert nie chce się jednak zapuszczać w tak ponure rejony. Stale balansuje między dramatem i komedią, pozostając na powierzchni wielu tematów. Trzeba jednak przyznać, że odkryła przed nami nieznane oblicze Ridley . Wschodząca gwiazda zboczyła na chwilę z mainstreamowej ścieżki i dostała trudne zadanie, pozbawiona oparcia w dialogu i własnej charyzmie. Z pomocą plastycznej twarzy i wiarygodnej, zgaszonej ekspresji, aktorka skutecznie niuansuje postać Fran. Założę się, że długo nie natkniemy się na tak wycofaną bohaterkę w amerykańskim kinie. Choćby dlatego, warto skusić się na seans, wejść do jej umysłu i trochę pofantazjować.