Tożsamość wyspy

Gdybym był złośliwy, mógłbym napisać, że " Enys Men " to film, którego bohaterka przez bite pięćdziesiąt minut zapisuje w notatniku jedno zdanie, by w pięćdziesiątej pierwszej minucie zapisać inne. To wszystko prawda, mamy nawet zbliżenie na notatnik i plumknięcie pianina, co urasta na ekranie do rangi eksplozji nuklearnej. Ale tak jak podobny skrót nie oddaje skali artystycznych ambicji reżysera Marka Jenkina , tak i łatka zakochanego w starym kinie impresjonisty nie zamyka rozmowy o jego wyjątkowej twórczości – nieodmiennie zawieszonej pomiędzy muzealną przeszłością X Muzy a niosącą rewizję klasycznych gatunków przyszłością.Kobieta z notatnikiem (wykuta w marmurze Mary Woodvine ) mieszka na tytułowej, odizolowanej od świata wyspie (w oryginale "men" wymawia się "mejn", co w Kornwalii oznacza ni mniej, ni więcej tylko wyspę "kamienną"). Nie ma imienia, na liście płac figuruje jako Ochotniczka, zaś jej dzień wypełniają rutynowe czynności związane z doglądaniem lokalnej flory. Niebo ma kolor spleśniałego twarogu, potężne fale tłuką o brzeg, trawa kołysze się złowróżbnie, a kobieta drepcze w zaklętym kręgu – z chatki na smagane wiatrem klify, potem do transformatora, nad studnię i znów do chatki. Przed zachodem słońca powtarza dziwaczny rytuał, zrzuca kamień w głąb wyschniętej czeluści, nasłuchując, czy uderzy o dno. Ów stan napięcia i niepewności nieuchronnie udziela się widzowi. Bohaterka mogłaby kontemplować cumulusy przez pięć minut, dwie godziny albo cztery dni i nie zrobiłoby to większej różnicy – Jenkin opanował do perfekcji sztukę trzymania nas w stanie hipnozy; jasne, gdzieś na granicy snu, ale jednak hipnozy.W swoim poprzednim filmie, nie do końca udanej " Przynęcie ", reżyser opowiadał o gentryfikacji rybackiego miasteczka językiem starego kina – film wyglądał trochę jak wczesne obrazy Guya Maddina , a trochę jak " Nanuk z Północy ". Akcja " Enys Men " rozgrywa się w latach 70., a sam film sprawia wrażenie, jakby nakręcono go w niemowlęcym okresie folk-horroru. Szesnastomilimetrowa taśma prowokuje oczywiste skojarzenia z eksperymentalnym kinem o paradoksalnej klaustrofobii otwartych przestrzeni, ale dla Jenkina to tylko punkt wyjścia. Jest przecież również idealnym narzędziem do tego, by pokazywać obumieranie materii. W optyce reżysera przyroda na wyspie pozostaje dzika i nieokiełznana, ale znajduje się rownież w fazie rozkładu, być może tlen odbierają jej narzędzia, przedmioty i inne wytwory człowieka (kręcone zresztą z podobnym namaszczeniem). Na temat samotności głównej bohaterki – zestawionej dość klasycznie z obłędem – pracuje cała scenografia, eksplikują go wszystkie wizualne metafory, z montażem atrakcji na czele; psychizacja krajobrazu obejmuje tu nawet pozorny azyl, czyli spowite mrokiem bądź zalane krwistoczerwonym światłem mieszkanie kobiety. To chyba najszlachetniejsza folk-horrorowa narracja: opowieść o przyrodzie starszej niż człowiek, mściwej, niedającej się okiełznać, żądającej ofiar.Pytania o to, co kryje się za efektowną fasadą, nawet nie chcę zadawać. Kino Jenkina raczej nie stymuluje mnie intelektualnie. Jest natomiast najpełniejszą realizacją czegoś, co nestor polskiego dokumentu i mój wykładowca Kazimierz Karabasz nazwał niefortunnie "ciszą w drewnie" (albo, jeśli wolicie, "nastrojem miejsca"). Zdanie, które bohaterka zapisuje w notatniku, mówi o pojawieniu się wyprysków na pielęgnowanych przez nią kwiatach. Taki wyprysk może być w zasadzie wszystkim – metafizycznym zagrożeniem, chorobą psychiczną, demonami przeszłości, samotnością. Niepotrzebne skreślicie sami, to ten rodzaj kina, w którym intuicja widza jest punktem wyjścia i dojścia.Przed seansem usłyszałem od znajomego dwie rzeczy: że " Enys Men " to arcydzieło i że film Jenkina jest horrorem. Cóż, nie jest ani jednym, ani drugim. Ale będę się upierał, że właśnie dlatego jest filmem tak interesującym. Sygnalizując spore ambicje (i spełniając tylko część z nich), nawiązując do klasyków (i często wypadając blado na ich tle), żonglując najróżniejszymi gatunkami (które nie zawsze się przegryzają) Jenkin tworzy nowy, autorski język. Warto zajrzeć na jego prywatną wyspę.