Godzilla plus one

Godzilla i King Kong zaczynali kariery jako dwie wielkie metafory – wielkie dosłownie i w przenośni. Pierwszy z tytanów symbolizował atomową traumę Japonii, drugi – kolonialne grzechy Stanów Zjednoczonych. Takie filmy jak " Shin Gojira " czy " Godzilla Minus One " dowodzą, że przynajmniej jeden z potworów wciąż jeszcze ma nam coś głębszego do powiedzenia. Ale zarówno Godzilla, jak i King Kong są dziś przede wszystkim popkulturowymi ikonami. Maskotkami. Figurkami, które służą do tego, by je ze sobą fotogenicznie zderzać. Amerykańska seria o ich przygodach nie pozostawia w tym względzie żadnych złudzeń: to po prostu spektakularne zapasy gwiazd, z dużym budżetem i małymi ambicjami. Ot, taki "Celebrity Deathmatch", tym razem zatytułowany akurat " Godzilla i Kong: Nowe imperium ". To jednak względnie zdrowe podejście, bo nikt tu nikogo nie robi w konia. Twórcy kręcą film po to, żeby zagłuszyć odgłos chrupanego popcornu, a widzowie siadają na sali z pełnymi kubłami. Wygrywają wszyscy.Porozumienie twórców z widzami przypomina zresztą niepisaną umowę Godzilli z Kongiem. Jak pokazuje "Nowe imperium", tytani podzielili się światem i nie wchodzą sobie w drogę: jaszczur rządzi na powierzchni globu, małpa przejęła rejon tak zwanej Pustej Ziemi. Są niczym członkowie dwuosobowego boysbandu: każdy pełni konkretną rolę i ma swoją publiczność. Konga spotykamy po raz pierwszy w sekwencji typu "dzień z życia" i trudno się z nim nie utożsamić. Najpierw "wyprowadza" na "spacer" ścigającą go watahę "psów" i brzydzi się zielonej krwi, potem tęskni za towarzystwem, wreszcie cierpi na zwykły ból zęba. Klasyczny "nasz chłopak". Godzilla jest dużo bardziej nieprzenikniony: niczym pomnik posthumanizmu stoi sobie poza empatią i moralnością. Nie wzrusza się, nie wdzięczy, po prostu robi robotę. Kiedy na horyzoncie majaczy jakieś nowe monstrum, da mu w kość. Nie po to, żeby uratować ludzkość, tylko dlatego, że tak już ma. Kiedy zechce uciąć sobie drzemkę w kojcu rzymskiego Koloseum, po prostu to robi. Nie budźcie go, jeśli nie chcecie poopalać się w cieple atomowego oddechu.Ciepła i tak tu nie brakuje. Bo jeśli "Godzilla i Kong: Nowe imperium" jest filmem "o czymś", to przede wszystkim o rodzinie. Kong spotyka żyjące w ukryciu wielkie małpy i nawiązuje relację z najmłodszym członkiem ich społeczności. Mini-Kong to jednak niezły ancymon, więc zastępczy tata będzie musiał go trochę ukulturalnić. Z podobnym problemem mierzy się pracująca dla organizacji Monarch doktor Ilene Andrews ( Rebecca Hall ). Adoptowana przez nią Jia ( Kaylee Hottle ), ostatnia z rdzennych mieszkańców Wyspy Czaszki, nie może bowiem przystosować się do życia w nowym środowisku. Kong to przyszywany ojciec, Ilene to zastępcza matka – w tym układzie Godzilla gra rolę trzymającego się na dystans fajnego wujka. Jest jeszcze dobra ciocia Mothra, największa i najmilsza ćma na Ziemi. Alternatywny tytuł filmu: "King Kong kontra monstrum problemów rodzicielskich".Zresztą "Godzilla i Kong…" to w sumie dwa filmy w cenie jednego. "Nowe imperium" – podobnie jak niemal każda odsłona franczyzy "MonsterVerse" – dzieli się przecież na niezbyt równe połówki. Pierwsza to bezdialogowy film animowany o perypetiach znanych potworów. Druga – ciąg scen, w których znani aktorzy ładują ekspozycję. Oczywiście do kin przychodzimy po to pierwsze. To drugie funkcjonuje na zasadzie odbębnienia obowiązku: czasem ktoś musi coś do kogoś powiedzieć i wyjaśnić, dlaczego jeden potwór chce tym razem urwać głowę drugiemu. Jak gdybyśmy potrzebowali znać powód.Znamienne, że kiedy w "Nowym imperium" pojawiają się ludzie, niemal z biegu zaczynają wyliczać suche fabularne fakty i lekko przynudzać. Za charakterystykę służy im tyle, że grają ich sympatyczni aktorzy: od Rebeki Hall po Briana Tyree Henry’ego Dan Stevens jako jedyny bawi się rolą bardziej niż powinien i kradnie dla siebie wszystkie reaction shoty. Ale też nie każdy dostał tak wdzięczną postać. Jego Trapper to samograj: prywatny dentysta Konga, cudak w hawajskiej koszuli z temperamentem godnym Ace'a Ventury (ktoś w filmie nawet robi takie porównanie). Aha, jest jeszcze wątek rdzennego plemienia, którego członkowie nie dość, że są magiczni, to na dodatek nie mówią. Łaskawie spuśćmy na nich zasłonę milczenia.I tak przecież chodzi tu przede wszystkim o relaksująco niemądrą bijatykę. Zabawne, że w otwierającej cykl " Godzilli " próbowano jeszcze stworzyć pozory realizmu. Gareth Edwards filmował potwory z poziomu chodnika i tłumaczył ze szczegółami niuanse ich cyklu rozrodczego. Adam Wingard, wprawiony już reżyserią " Godzilla vs. Kong ", nie ma takich ambicji. Fakt, jest tu trochę frajdy z wyobrażania sobie, jak wyglądałby nasz świat z udziałem tytanów. Na drugim planie majaczy m.in. wątek ubezpieczycieli i podcasterów, którzy w pojawieniu się wielkich potworów widzą przede wszystkim wielką okazję biznesową. Wingard widzi tu jednak głównie okazję do dobrej zabawy. Na ring wchodzi (poprzedzony kilkoma minibossami) nowy przeciwnik, małpi król o ksywie Skaza, nasz Timon i Pumba muszą więc znowu połączyć siły i pokazać mu, gdzie kaijū zimują.Logika klasycznie wrestlingowa – i takież doznania. Nawet nie o stawkę tu idzie, bo wszystko jest przecież z góry ustawione: od razu wiemy, że niechętny Kongowi Godzilla w końcu zbije z nim piątkę. Chodzi przede wszystkim o spektakl. O malowniczą eksplozję posoki nękającego Rzym lovecraftowskiego kraba. O nowy (różowy!) kolor atomowego oddechu Godzilli. O upgrade ekwipunku Konga, który oprócz monstrualnego topora dostaje tym razem mechaniczną łapę. O scenę, w której gigantyczna małpa i gigantyczny jaszczur szarżują na przeciwnika z rozdziawionymi paszczami, skąpane we fluorescencyjnej poświacie. Ktoś powie pewnie, że to cyfrowe wynaturzenie istoty kina. Zamiast "widzialności obcowania człowieka z materią", o jakiej pisał Irzykowski, dostajemy przecież widzialność obcowania nieludzi z niematerią. Wielka cyfrowa małpa, wielki cyfrowy gad, wielki cyfrowy rozpierdziel, zaprogramowane tak, by działały wprost na nasze małpie instynkty i gadzie mózgi. Cóż mogę rzec, kiedy faktycznie działają.