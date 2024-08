Wyobraźnia wszystko może?

A Contracorriente Films

Siła marzeń i potęga wyobraźni to jedne z ulubionych tematów kultury masowej. Jako publiczność karmieni jesteśmy historiami afirmującymi ludzką kreatywność, choć często są one do siebie podobne, realizowane taśmowo, a dla niepoznaki zmienia się w nich jedynie kostiumy lub też kieruje do odbiorców, którzy jeszcze o tych opowieściach nie słyszeli. W efekcie otrzymujemy kopie kopii próbujące przekonać, że wyobraźnia nie zna granic, że wszystko jest możliwe. Dzieci z łatwością w to uwierzą. Dorosłym pozostaje jedynie gorzki uśmiech i ukradkowe kiwanie głową, bo przecież nikt nie lubi pozbawiać młodych nadziei i wiary w moc snów oraz marzeń. Nierozłączni " to wręcz podręcznikowy przykład tego paradoksu. Główny bohater jest wyraźnie inspirowany postacią z powieści Miguela de Cervantesa "Don Kichot". Zachował nawet jego imię – Don. Tyle że animację skierowano do dzieci, które rzecz jasna o Cervantesie nie słyszały. Nie wiedzą więc, że oryginał został tu pozbawiony charakterystycznej dla siebie goryczy. Don stał się uroczym ciamajdą o wielkiej wyobraźni na drodze ku przygodzie. W czasie swojej podróży napotyka wiatraki (z minigolfa) i inne niebezpieczeństwa, które jego wybujała wyobraźnia swobodnie przeinacza.Fantazja twórców nie jest aż tak bogata jak fantazja bohatera. Jeremy Degruson i scenarzyści ( Joel Cohen Alec Sokolow ) potrafią jednak wypełnić podróż Dona kolorami, akcją oraz humorem. Szkoda więc, że pomysłów wystarczyło im tylko na pół filmu. Z tego powodu " Nierozłączni " są w rzeczywistości połączeniem dwóch różnych historii. Tą drugą jest opowieść o ratowaniu porwanych marionetek, teatralnych kompanów Dona. Stały się one ofiarami dwójki nastoletnich złodziejaszków, którzy chcą je sprzedać. Dziecięca widownia nie zwróci na to uwagi, jednak warsztatowo scenarzystom nie udaje się skutecznie połączyć obu tych historii. Wątek bogatej wyobraźni, który sprawdza się, kiedy Don odkrywa świat, wprowadza niepotrzebny bałagan, kiedy wkracza motyw ratunku i ucieczki.Przed wybraniem się do kin warto też pamiętać, że choć " Nierozłączni " starają się robić wrażenie filmu dla każdego, w rzeczywistości wcale tacy nie są. Twórcy bawią się bowiem formą i to, co Don akurat sobie wyobraża, odróżnia się techniką animacji. Oznacza to, że "Nierozłączni" mogą być za trudni w odbiorze dla młodszych dzieci. Widz musi bowiem orientować się, co w świecie filmu jest fikcją, a co rzeczywistością. Z kolei dorośli mogą się na "Nierozłącznych" nudzić, ponieważ opowieść prowadzona jest zbyt prostolinijnie, a przez to – przy całej swej dynamice – monotonnie.Problemem są również polskie dialogi, które w dużej mierze napisane zostały z myślą o rodzicach towarzyszących w kinie swoim pociechom. Może się mylę, jednak wydaje mi się, że dla większości dzieci żarty o ZUS-ie, czy też odniesienia do horrorów o Chuckym i Annabelle będą kompletnie niezrozumiałe. To niepotrzebnie szkodzi filmowi, a przecież bogata wyobraźnia powinna twórcom podpowiedzieć, jak pomysłowo wpleść dorosłe elementy bez alienowania młodych odbiorców. Niestety, łatwiej jest opowiadać o nieograniczonej wyobraźni, niż wykazać się nią w praktyce.