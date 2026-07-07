Recenzja filmu Odyseja (2026) Odyseja (2026) Christopher Nolan Matt Damon

Memento historiae

Znamienne, że "Odyseja" w sumie przypomina bardziej "Króla Edypa" Pasoliniego albo "Satyricon" Felliniego niż "Troję", "Starcie tytanów" czy nawet "Gladiatora". Momentami czuć tu wręcz nuty