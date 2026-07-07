Recenzja filmu Odyseja (2026) Odyseja (2026) Christopher Nolan Matt Damon

Homer na basach i w 16K

Czy robi to świadomie? I jeszcze jak. Nolan swoją opowieścią odzwierciedla stan całego świata, a miałby nie przewidzieć dyskusji o kolorze skóry Heleny Trojańskiej (Lupita Nyong’o), czy o to,