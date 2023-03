Szczęśliwa ósemka

Square Enix

Czas umyka zdecydowanie za szybko. Przysięgłabym, że w pierwszą część " Octopath Traveler " grałam góra pół roku temu. Tymczasem od premiery tego pikselowego dziełka minie niedługo pięć lat. I chociaż nie zrewolucjonizowała ona gatunku, to jednak popchnęła deweloperów w kierunku dalszych eksperymentów z techniką HD-2D. " Triangle Strategy ", " Live A Live " czy nadchodzące powolutku " Dragon Quest III Remake " i " Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes " dają wyraźny sygnał, że chcemy grać w tytuły stylizowane na retro. Square Enix nie miało w zeszłym roku zbyt dobrej passy, jeśli chodzi o j-erpegi. Tym bardziej cieszę się z premiery " Octopath Traveler II ", której udało się załatać większość bolączek debiutu.Najgorszym, co może przynieść sequel, jest poprawianie na siłę rzeczy sprawnie działających w pierwszej odsłonie. Na szczęście, Acquire powstrzymało się od wprowadzania drastycznych zmian w " Octopath Traveler II ", dzięki czemu fani oryginału bez problemu odnajdą się w nowych realiach, a krytykujący historię za jej miałkość będą mogli nieco spuścić z tonu.Głównym zarzutem kierowanym w stronę produkcji z 2018 roku był brak wyraźnego powiązania historii prowadzonych przez nas bohaterów. Ośmioro zwykłych ludzi rzuconych w wir niezwykłych wydarzeń niespecjalnie przejmowało się losami swoich towarzyszy. Nie wynikało to z braku empatii, ale raczej ze słabych i nieprzemyślanych posunięć scenariuszowych. Okazjonalne wymiany zdań między drużyną pozbawione były większej głębi i sprawiały, że mieliśmy do czynienia bardziej ze zbieraniną przypadkowych postaci niż silną, stojącą murem za sobą ekipą. Sequel nadal jest daleki od perfekcji jeśli o to chodzi, ale pogaduszki i śmieszki naszego teamu brzmią o niebo lepiej. Ba, twórcy pokusili się o dodatkowe rozdziały, w których sparowani bohaterowie, badając tajemnice kontynentu, dążą do wspólnego celu.Solistia jest ogromną krainą, w której przeplatają się smagane zimnem górskie szczyty, ciepłe, orientalne lasy, surowe i spieczone gorącem pustynie, czy też tętniące życiem porty. Każdy z tych zakamarków jest początkiem historii jednego z ośmiu protagonistów. Obiecywałam sobie, że tym razem na start zdecyduję się na jakiegoś bardziej wyszukanego bohatera, ale znów skończyło się na wyborze łowczyni. Ochette, w przeciwieństwie do statecznej H’aanit z jedynki, jest żywym srebrem. Wszędzie jej pełno, a jej receptą na każdą bolączkę jest jedzenie. Kocia łuczniczka nie zna strachu i nie zawaha się wbić na rożen nawet największego zagrożenia czyhającego w dżungli. I choć żaden z pozostałych bohaterów nie dorównuje jej temperamentem i narwaniem, muszę przyznać, że tym razem wszyscy członkowie ekipy przykuli moją uwagę w równy sposób. Nie ma tu postaci z wyraźnie gorzej rozpisanymi historiami. Nawet gdy czyjąś motywacją jest po prostu uszczęśliwienie ludzi przez taniec albo zlikwidowanie problemu głodu i ubóstwa, to historie te nie brzmią jak tanie i oklepane banały pisane na kolanie.Zanim jednak dojdzie do cudów i czynienia dobra na miarę marzeń kandydatek Miss America, czekają nas dziesiątki godzin spędzonych na grindowaniu i przekopywaniu się przez zakamarki Solistii. Gra nadal opiera się na wychwytywaniu słabości przeciwników poprzez zręczne żonglowanie klasami drużyny. W przeciwieństwie do poprzedniczki, dodatkową klasę możemy przydzielić więcej niż jednej postaci. Oczywiście najpierw musimy znaleźć odpowiednią gildię, a następnie dogadać się z jej szefem. Umiejętności klasowe co do zasady pokrywają się z tymi, które posiadali bohaterowie pierwszej części gry, jednak subtelne różnice powodują, że trudno mówić o pospolitym kopiuj-wklej. Ciekawą nowością jest wprowadzenie Latent Ability, przypominających Limit Breaki zdolności specjalnych zapewniających dodatkowe tury, potęgujących zaklęcia bądź odpalających potężne, dewastujące przeciwników ataki. W pamięci wciąż mam wymagające i dłużące się starcia z oryginału. Tutaj, pomimo wszechobecnego grindu. przemykanie przez kolejne lokacje odbywa się nadzwyczaj sprawnie, o ile nie gnamy na złamanie karku. Bossowie w późniejszych rozdziałach mają tendencję do stosowania brzydkich i tanich sztuczek, którym nie zaradzimy bez dobrego przygotowania. Krótkie i mało zawiłe lochy nadal irytują, ale zwiększona liczba miejsc do eksploracji sprawia, że nie można tu mówić o nudzie. Co więcej, po usypaniu odpowiedniego stosika złotych monet doczekamy się własnego okrętu, który może nie poniesie nas za siedem mórz, ale da kilka ciekawych miejsc do zwiedzania.System płynnego przełączania się między dniem i nocą mocno ożywia skostniałe j-erpegowe schematy. Zwłaszcza że od pory doby zależą nie tylko spotykane przez nas potwory, ale i specyficzne zadania poboczne. Wreszcie, " Octopath Traveler II " wprowadza tzw. Path Actions, umiejętności, których użycie jest ściśle powiązane z tym, czy działamy w pełnym słońcu, czy pod osłoną księżyca. I tak aptekarka Castti w dzień zajęta będzie pozyskiwaniem informacji, w nocy zaś zajmie się usypianiem chorych, zmęczonych albo najzwyczajniej w świecie upierdliwych mieszkańców. Jednego NPC-a możemy nieraz potraktować na kilka sposobów. Bohaterowie mogą go okraść po cichu, pobić z wymuszeniem, odkupić od niego niezbędne przedmioty albo złapać go na piękne oczy, by ten sam oddał nam cały swój majątek. Octopath Traveler II " po brzegi wypełnione jest intrygującymi historiami. Okraszone są one jeszcze piękniejszymi pikselowymi widoczkami. Square Enix strzeliło w dziesiątkę z projektowaniem gier w technice HD-2D – trudno przejść obojętnie obok tak misternie stworzonych dzieł. Japończycy może i nie dokonują rewolucyjnej zmiany w gatunku, ale widać, że przyjęli do serca głosy krytyki i próbują naprawić niedociągnięcia oryginału. Fani długich i angażujących opowieści powinni być zachwyceni.