Świeżo malowane

Ciężko uwierzyć, że od premiery drugiego " Splatoona " minęło już pięć lat. Gra, która towarzyszyła premierze Switcha, zapoznała szersze grono nabywców z fantastyczną koncepcją wymyśloną jeszcze na Wii U, jednocześnie stając się jednym z najpopularniejszych tytułów first party na platformie. Nic dziwnego – w 2022 " Splatoon 2 " wciąż wydaje się doświadczeniem szalenie świeżym, unikalnym i wciągającym. Czy trójka zmieni coś w tej kwestii?Na pierwszy rzut oka widać, że " Splatoon 3 " to chleb powszedni każdego fana serii. Motoryka postaci jako żywo przypomina model z poprzednich dwóch odsłon, a oprawa przeszła jedynie kosmetyczne usprawnienia. Mimo początkowych wątpliwości nazywanie " Splatoon 3 " płatnym DLC, jest nadużyciem. Staje się to jasne już niedługo po rozpoczęciu kampanii dla jednego gracza, która jest tu zdecydowanie najlepsza z całej serii. Przede wszystkim twórcy porzucili częściowo liniowy model ze " Splatoon 2 " oraz " Octo Expansion " na rzecz otwartych lokacji, po których porozsiewane są portale do kolejnych poziomów, a także sekrety, które możemy odnaleźć. Poza tym sama struktura poziomów przeszła znaczący lifting – nie są to już tylko plansze z określonym celem, do którego musimy dojść, a raczej zestaw zróżnicowanych misji. Dzięki temu naprawdę ciężko jest się kampanią w " Splatoon 3 " znudzić.Fabuła opowiedziana w singleplayerze to standard serii – ponownie cała draka rozpoczyna się w momencie, kiedy z jednego z budynków miejskich znika olbrzymi węgorz elektryczny, zasilający dzielnicę Inklingów. W przeciwieństwie jednak do części drugiej, " Splatoon 3 " stawia na zdecydowanie mocniej zaznaczoną narrację. Częściej mamy tu do czynienia ze zwrotami akcji i fabularnymi cutscenkami, całość sprawia też wrażenie znacznie bardziej skondensowanej opowieści. Ponadto mamy tu prawdopodobnie najlepszy i najbardziej zaskakujący finał w serii, kontynuujący wątek ewolucyjnej wojny międzygatunkowej, rozpoczęty w " Octo Expansion ".Rozgrywka sieciowa wprowadza garść udogodnień, które każdy fan poprzednich odsłon powita z otwartymi ramionami. Przede wszystkim matchmaking w " trójce " wydaje się działać znacznie sprawniej. Średni czas oczekiwania na rozgrywkę skrócił się w moim wypadku o dobre kilkadziesiąt sekund, co w przypadku ekspresowych, 2-minutowych meczów ma niebagatelne znaczenie. Ponadto statyczna plansza wyświetlająca kolejne dołączające osoby została wzbogacona o opcję testowania uzbrojenia – muszę przyznać, że jest to duży krok naprzód w stosunku do usypiającego ekranu ze " Splatoon 2 ". Poza kosmetyką twórcy zafundowali nam garść nowych map oraz solidnie odświeżone tereny z poprzednich części (ze zdecydowaną przewagą lokacji z " jedynki ") oraz zupełnie nowy tryb rywalizacji, oparty o karty, które nabywamy za zdobywane punkty, a także odblokowujemy w trakcie kampanii singlowej. Raczej nie przebije on popularnością klasycznego turf war, jednak jest to wyraźny sygnał, że autorzy chcą pracować nad modelem rozgrywki sieciowej i nie boją się stawiać na nowe koncepcje.Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, jako się rzekło – rewolucji tu brak. " Splatoon 3 " to bezpieczne rozwinięcie koncepcji przyjętej w części pierwszej. Gra w dalszym ciągu wygląda bardzo stylowo i trzyma solidne 60 klatek animacji (poza głównym hubem, gdzie na poczet większej szczegółowości obrazu twórcy ponownie zdecydowali się na 30 klatek). Chociaż chciałoby się zobaczyć tę markę w nowej jakości, to będziemy na to musieli poczekać do premiery Switcha 2.Kompozytorzy serii kolejny raz biorą się za bary z obecnymi trendami w branży. " Splatoon 3 " sięga głębiej do japońskiej tradycji folkloru, miksując go we właściwym sobie, szalonym stylu elektroniki. Szczególnie dobrze wypadają tu utwory z końcówki trybu fabularnego, które rewelacyjnie korespondują z wydarzeniami na ekranie. Nie mówiąc już o utworze z finałowego starcia, który psychodelicznością przebija wszystko, co do tej pory słyszeliśmy.Podsumowując – " Splatoon 3 " to udane przedłużenie dynastii najdziwniejszego sieciowego shootera dostępnego na konsolach Nintendo. Znajdziemy tutaj sporo usprawnień doskonale znanych systemów i pomniejszych zmian, które poprawiają doświadczenia z i tak znakomitej części drugiej. I chociaż takie zachowawcze podejście może wydawać się w pierwszej chwili niewystarczające, to przy dłuższym kontakcie z grą zacząłem doceniać przemyślaną koncepcję rozwoju serii. Przed nami też cała masa kolejnych update’ów (przy okazji " Splatoon 2 " twórcy pokazali, jak powinno wyglądać wsparcie dla gry sieciowej). A że sequel nie stawia całej rozgrywki na głowie? Cóż, nie ma co zmieniać systemu, który działa świetnie.