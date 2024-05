Dziewczynka w sieci pająka

Pająki budzą trwogę pod każdą szerokością geograficzną. Te z Australii obrosły jednak legendą wyjątkowo paskudnych okazów. Jako brzydkie, jadowite i podstępne stworzenia mają wszystko, co potrzebne, by zostać bohaterami horroru. Kiah Roache-Turner , reżyser i scenarzysta " Gniazda pająka ", postanowił wyeksportować je na amerykański grunt.Akcja jego filmu toczy się w sparaliżowanym atakiem zimy Nowym Jorku. To właśnie tam, w popadającej w ruinę kamienicy na Brooklynie, poznajemy Charlotte ( Alyla Browne ). Dziewczynka wchodzi w wiek, gdy jej ekranowe rówieśniczki pilnie uczęszczają na lekcje baletu i nieśmiało zaczynają używać lakierów do paznokci i błyszczyków, ale nie dajcie się zwieść niewinnej buzi. Ze swoim zamiłowaniem do makabry – wyobraża sobie siebie jako potężną nekromantkę dosiadającą gigantycznego pająka – protagonistka mogłaby przybić piątkę z Wednesday Addams . Nic dziwnego, że znaleziony w mieszkaniu babci stawonóg wydaje jej się idealnym towarzyszem samotnych zabaw. Bezwzględność, z jaką pożera podsuwane mu karaluchy, dodaje mu w jej oczach atrakcyjności.Ale zanim Sting, jak dziewczynka nazywa nowego pupila, osiągnie rozmiary swoich pobratymców z " Tarantuli " czy " Wielkodupego pająka ", reżyser ma czas, by wprowadzić nas w relacje łączące młodą bohaterkę z pozostałymi lokatorami feralnej kamienicy – przede wszystkim nowym partnerem zapracowanej matki ( Penelope Mitchell ). Choć mężczyzna ( Ryan Corr ) ze wszystkich sił stara się zasłużyć na miano taty, dla Charlotte wciąż pozostaje Ethanem. Seria drobnych nieporozumień i towarzysząca protagonistce tęsknota za nieobecnym biologicznym ojcem skutecznie pogłębiają powstającą między nimi przepaść.Połączenie melodramatu rodzinnego z horrorem sci-fi może się wydawać karkołomnym pomysłem, ale Kiah Roache-Turner wychodzi z tego właściwie bez szwanku. Gigantyczny pająk staje się w jego rękach metaforą strachu przed odrzuceniem i samotnością, jaki towarzyszy młodej bohaterce. B-klasowy rodowód pozwala wprowadzić do filmu elementy komiczne i wpuścić trochę powietrza do w gruncie rzeczy smutnej historii. Reżyser odrobił lekcję płynącą ze " Szczęk Stevena Spielberga – oszczędnie dawkuje nam widok kreatury, stopniując napięcie za pomocą dźwięku lub sugestywnej gry cieni. W końcu jak powszechnie wiadomo, gorsze od stanięcia oko w oko z pająkiem jest tylko stracenie go z oczu.Sercem " Gniazda pająka " jest oczywiście duet Alyli Browne Ryana Corra . Młoda aktorka w przekonujący sposób oddaje emocje Charlotte – nad wiek dojrzałej, a jednocześnie naiwnej dziewczynki, która pogrąża się w świecie fantazji, by uciec od codziennych problemów. Postać tę dopełnia jej ekranowy ojciec – zagubiony i bezradny w obliczu porażki wychowawczej, jakiej mimo desperackich starań nie umie zapobiec. Wyrazistych postaci nie brakuje także na drugim planie. Kiah Roache-Turner przedstawia nam całą galerię oryginałów: rządzącą budynkiem wiedźmowatą ciotkę (ta to nie odpuści nawet rodzinie…), popadającą w demencję babcię wyrażającą uczucia za pomocą robionych na drutach swetrów, cynicznego studenta biologii czy wygadanego dezynsektora. Jak zapewne się domyślacie, nie wszyscy mieli na tyle szczęścia, by liczyć na powrót w potencjalnym sequelu, ale odtwórcy tych ról – Robyn Nevin Jermaine Fowler – z pewnością świetnie bawili się na planie.Choć nad " Gniazdem pająka " unosi się duch niskobudżetowych horrorów sci-fi, z których zasłynęła wytwórnia The Asylum, twórcy patrzą też w stronę klasyków pokroju " Obcego " i " Predatora ". Z połączenia tych inspiracji powstał on: film stanowiący bezpretensjonalną rozrywkę. Nawet jeśli nie zapisze się w historii kina jako wybitny przedstawiciel gatunku, czas z nim nie będzie stracony. Osobiście mam nadzieję, że nie zostanie zabity, zanim złoży jaja.