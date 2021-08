Hawaje welcome to

Na pierwszy rzut oka słoneczny i zmysłowy " Biały Lotos " może zwiastować serialowe wakacje all inclusive. A jednak pozory mylą - to przenikliwa satyra społeczna, która pod płaszczykiem komedii przemyca bezlitosną prawdę o rządzących nami atawizmach. Obnażając hipokryzję uprzywilejowanych klas, kpiąc z ich amerykocentrycznej optyki i podlewając całość czarnym humorem, aktor i scenarzysta Mike White daje się poznać jako mistrz ekranowej karykatury.W " Białym Lotosie " słoneczne Hawaje to sceneria tylko pozornie idylliczna, gdyż za zamkniętymi drzwiami hotelowych pokojów rozgrywają się dantejskie sceny. Dla bogatych gości, tytułowy przybytek to raj i kwintesencja luksusu. Dla pracowników kurortu - katorga dnia codziennego. Alkohol leje się strumieniami, wybuchom histerii nie ma końca - nic dziwnego, że opieka nad zamożnych klientami doprowadza konsjerża hotelowego Armonda ( Murray Bartlett ) oraz pracowniczkę spa Belindę ( Natasha Rothwell ) do granic wytrzymałości. W anarchistycznym geście Armond postanawia utrzeć nosa niewdzięcznym bogaczom. Zaś wcielający się w hotelowego rebelianta Bartlett błyskawicznie wybija się z korowodu wyrazistych, świetnie sportretowanych postaci i kradnie całą uwagę. Armond jest błyskotliwy, bezczelny i na wskroś sarkastyczny. Jak na cynicznego pana domu przystało, uwodzi gości wystudiowanym uśmiechem, pod którym kryją się jedynie pogarda i topniejące resztki godności.Po drugiej stronie "barykady" prym wiedzie dysfunkcyjna, nowobogacka rodzina Mossbacherów, której członkowie bezskutecznie próbują nawiązać pomiędzy sobą nić porozumienia. To Nicole ( Connie Britton ), odnosząca sukcesy pracoholiczka, jest głową familii. Jej zakompleksiony mąż Mark ( Steve Zahn ), rozpaczliwie poszukuje utraconej męskości i pragnie stać się wzorem dla wyobcowanego, uzależnionego od gier nastoletniego syna Quinna ( Fred Hechinger ). Za to pozornie wyemancypowana Olivia (Sydney Sweeney), nastoletnia córka Mossbacherów, jest w gruncie rzeczy tak samotna, że na wakacje zabiera ze sobą przyjaciółkę Paulę ( Brittany O’Grady ), która wkrótce będzie świadkować dzikim, rodzinnym awanturom. Jak nietrudno się domyślić, wspólne sesje ASMR, palenie trawki, czytanie Freuda i Nietzschego na basenowym leżaku nie sprawiają, że nastolatki wyłamują się ze społecznych oraz intelektualnych schematów. Reżyser obnaża ich hipokryzję, wzbogacając historię o wątek postkolonialny. Konflikt między rdzenną ludnością wyspy a właścicielami luksusowego hotelu w jeszcze jaskrawszy sposób unaocznia stereotypowe myślenie bogatych turystów.Mimo że każdy z bohaterów wydaje się niesłychanie antypatyczny, przez chwilę współczujemy Rachel ( Alexandra Daddario ) – świeżo upieczonej pannie młodej, przeżywającej kryzys tożsamości. Spokojna głowa - reżyser zadba o to, by i ona stała się nie do zniesienia. Rachel miota się jak dzika kura w agreście, nieustannie próbuje zebrać się na odwagę i wydukać mężowi kilka słów szczerości. Niewypowiedziane żale, brak porozumienia i niezwykły talent Shane’a ( Jake Lacy ) do ignorowania potrzeb swojej żony, czynią z ich małżeńskich perypetii genialną i jednocześnie przygnębiająca satyrę. Równie udany jest wątek Tanyi (oklaski dla Jennifer Coolidge , która podobnie jak Barlett daje na ekranie popis aktorskich umiejętności) - alkoholiczki snującej się z prochami swojej zmarłej matki po korytarzach hotelu. Brzmi to banalnie, lecz fakt, że wszyscy bohaterowie przechodzą w " Białym Lotosie " przemianę, a White nikogo nie traci z pola widzenia, świadczy doskonale o samym tekście.W murach kurortu prywatność nie istnieje, podobnie zresztą jak zawieszki z napisem "nie przeszkadzać". Kamera bezwstydnie śledzi bohaterów z ukrycia, podgląda najbardziej intymne chwile ich pobytu. Pot, łzy, prochy, fekalia - naturalizm idzie tutaj w parze z masochistyczną przyjemnością płynącą z wojeryzmu. Z kolei metaforyczne obrazy wzburzonego oceanu oraz krwistych zachodów słońca pozwalają choć na chwilę wziąć oddech wytchnienia. A wszystko to w rytmie podszytych niepokojem hawajskich melodii autorstwa Cristobala Tapii De Veera , którego muzyka po prostu hipnotyzuje, zacierając granice między snem a przesyconą absurdem jawą.Oczywiście, biorąc na warsztat kolejne stereotypy, White wyolbrzymia codzienne zgryzoty i niepowodzenia bohaterów. Można mu to wybaczyć, skoro obnaża w ten sposób fałsz i patologie społeczne – konsumpcjonizm, fałszywą tolerancję, hipokryzję w dyskusji o rasie, patriarchat przebrany w szatki postępu. Nagromadzenie takiej ilości dyskursów czyni z serialu soczystą satyrę - niemal każdy element fabuły (nawet ludzkie zwłoki) pracuje tu w jej służbie. I jak to w czarnych komediach bywa, w " Białym Lotosie " historia również zatacza w koło. Bogaci biali goście wyjeżdżają, robiąc miejsce nowym przyjezdnym, zaś wyzyskiwana obsługa wraca do pracy. Życie toczy się dalej, gra pozorów zaczyna się od nowa.