"Devs": Kwantowe upiory, krzemowe zbrodnie

[Marcin Stachowicz] $groupName $groupNameCode

HOTSPOT

Podziel się

Marcin Stachowicz przyjrzał się dla nas serialowi Alexa Garlanda "Davs".





Zamknięci w domach przez pandemię i z pustymi obietnicami państwa, z coraz większą nadzieją spoglądamy w kierunku Doliny Krzemowej. Marcin Stachowicz





Cyberkorpy przypominają parapaństwa z fantazji Petera Thiela, w których dominującą formą rządów nie jest już merytokracja, lecz coś na kształt technologicznego klerykalizmu. Marcin Stachowicz

***

"Przyszłość jest teraz" – pasuje do wszystkiego, prawda? Możemy tak nazwać think-tank, program partii politycznej, cykl artykułów, vlog o nowych technologiach. Albo wykorzystać jako slogan reklamujący adidasy. Idealnie pojemny, idealnie pusty – nie mówi nam nic ani o teraz, ani o jutro. Futuryzm stał się dzisiaj retro opakowaniem dla nostalgików, skrywając fajną akcję i podniecającą estetykę, ale także – miałkość intelektualną. "Nie ma już frajdy z wyobrażania sobie mrocznego jutra, kiedy mroczne jutro czai się za rogiem" – pisał niedawno Kuba Popielecki (artykuł Kuby o cyberpunku można przeczytać), a ja mogę mu jedynie przyklasnąć i wrócić do oglądania serialu, w którym idea futurystycznej "powszedniości" i podobieństwa do tego, co za oknem, doczekała się swojej pełnej realizacji.Nie oznacza to jednak, że science-fiction nie ryje gleby w poszukiwaniu przekonujących dystopii. Jeśli rzeczywiście jest tak, że obecnie to fantasy – za sprawą bezprecedensowej popularnościczy, podobno, netfliksowego– wygrywa walkę o uwagę publiczności, bo lepiej pasuje do świata opartego na podziałach, lękach i wojnie wszystkich ze wszystkimi, to zalążków nowego średniowiecza możemy szukać także w miejscach intuicyjnie najmniej oczywistych. Na przykład w technologicznym królestwie Doliny Krzemowej.Nie chcę oczywiście dissować biednego średniowiecza – epoki niesłusznie oczernianej przez renesansowych ideologów jako "czas barbarzyństwa i ciemnoty". Chodzi raczej o pewną, mniej lub bardziej skrywaną, skłonność techno-magnatów z Kalifornii do feudalizowania rzeczywistości społecznej – budowania piramidy wpływów i zależności, na której wierzchołku znajduje się arystokracja umysłowa, czyli nie kto inny, jak właśnie szefowie start-upów i pracownicy szeroko pojętej branży technologicznej.Powiązania różnych prominentnych postaci z Doliny Krzemowej – choćby Petera Thiela i siateczki jego akolitów – z ruchem neoreakcjonistów to temat licznych książek i artykułów prasowych, między innymi "Nowego Dzikiego Zachodu" Coreya Peina (w przekładzie Barbary Gutowskiej-Nowak). Peinowi, nie bez przyczyny, dostało się za uprawianie prywaty i słabo maskowaną pogardę dla, jak sam ich nazywa, "techno-świrów", co najlepiej widać tam, gdzie tekst staje się typową "wcieleniówką" – reportażem z nieudanych prób zaistnienia w środowisku start-upowców. Śledztwo dotyczące postępującej radykalizacji branży, a wraz z nią – wyłaniania się różnych dziwacznych idei politycznych w rodzaju "nacjonalizmu nerdów" – to jednak rzetelny przegląd technologicznego utopizmu. Zwolennicy przekazania władzy w ręce szefów cyberkorporacji przyznają z rozbrajającą wręcz szczerością, że rządy Doliny Krzemowej oznaczałyby w jakimś sensie powrót do systemu feudalnego, gdzie kasta najbogatszych i najlepiej wykształconych obywateli cieszyłaby się otwartym przywilejem stanowienia prawa w zgodzie z własnym – i rzekomo najlepszym także dla reszty społeczeństwa – interesem. "Tytani branży high-tech mogliby nas uratować przed globalną ruiną. Niestety, boimy się arystokracji bardziej niż apokalipsy" – cytuje jednego z apologetów high-techu Pein. Powinniśmy więc zaufać i czekać, aż technokracja rozwiąże wszystkie najbardziej palące problemy współczesnego świata – administrację państwową zastąpi algorytmem, tradycyjną walutę – bitcoinem, a pracowników – robotami.Można się z tego śmiać i traktować jako czcze marzenia odklejonego od rzeczywistości bąbelka najlepiej zarabiających programistów i inwestorów z branży. Problem w tym, że, zamknięci w domach przez pandemię i z pustymi obietnicami państwa, z coraz większą nadzieją spoglądamy w kierunku Doliny Krzemowej. To ona dała nam możliwość sprawnej komunikacji w warunkach odosobnienia, zabijania nudy serialami, prowadzenia wideokonferencji i zamawiania jedzenia przez Uber Eats. To właśnie na platformie streamingowej polscy "kwarantanniści" mogą zobaczyć jeden z najciekawszych gotyckich portretów Nowego Dzikiego Zachodu, czyli Alexa Garlanda . Jest to zresztą fascynujący paradoks – ciesząc się względną wolnością komunikacyjną, której nie byłoby w obecnej sytuacji bez cyberkorpów i ich "cudownych" wynalazków, oddajemy się bezkarnemu fantazjowaniu o tym, jak może wyglądać świat, kiedy macki Doliny Krzemowej zaczną przekraczać kolejne granice, uzurpując sobie władzę nie tylko nad ludzkim życiem, ale także nad czasem i przyczynowością. Garland słynie z tego, że jego wizje nowych technologii oraz pozaludzkich światów balansują na granicy hiperrealizmu i metafizyki, idealnie wpasowując się w ludzką skłonność do ubierania lęków w formę mitów czy przypowieści. Kampus technologicznej korporacji Amaya jest o wiele bardziej google'owski niż rzeczywista siedziba Google w Mountain View, raczej pstrokata niż surowa. Minimalistyczny, betonowy biurowiec – gładki i sterylny niczym chirurgiczne rękawice – otrzymuje swój kontrapunkt w postaci górującego nad siedzibą firmy posągu dziewczynki o szklanych, przenikliwych oczach. To sceneria jakby żywcem wyjęta z gotyckiego horroru, personifikacja wielkich ambicji i jednocześnie symbol projektu technologicznego, którego skalę i konsekwencje można opisać właściwie jednym słowem – upiorne. Szef Amai, Forest, wyznaje radykalną teorię determinizmu, w myśl której każde wydarzenie we wszechświecie zostało z góry fizycznie ustalone, a coś takiego jak wolna wola po prostu nie istnieje. Zasoby finansowe i ludzkie pompuje w pracę nad wszechwiedzącym komputerem kwantowym – maszyną obdarzoną nadludzkim wglądem, potrafiącą obliczyć przyczynę i skutek wszystkiego, co już zaszło i co dopiero zajdzie. Projektma być więc krzemowym odpowiednikiem biblijnego proroka albo nawet – samego Boga.Już zresztą sam tytuł serialu podsuwa określone tropy religijne. Potraktujmy "v" jak ostrokątne "u", a wyjdzie nam "deus" (czyli przy okazji nawiązanie do innego filmu Garlanda ). Popracujmy chwilę z innymi skojarzeniami, a zwyłoni się"Devils". Banalność tych nawiązań kłuje w oczy, ale jednocześnie wskazuje wyraźny kierunek serialowej trwogi – to nie technologia sama w sobie ("devs" to oficjalnie skrót od development, co oznacza po prostu korporacyjny dział rozwoju) budzi brak zaufania, lecz forma władzy, która się za nią skrywa. W wywiadzie dla magazynu "Quartz" Garland mówił dziennikarzom, że w ramach przygotowań do produkcji odwiedził m.in. laboratoria projektu Quantum Google i rozmawiał z członkami zespołu pracującego nad procesorem kwantowym i kwantowymi algorytmami. Jego obserwacje pozostają tożsame z książkowymi doniesieniami Peina: korporacje z Doliny Krzemowej, twierdzi Garland , w pędzie do bogactwa i wpływów dystansują nawet finansjerę z Wall Street. Jeśli bowiem Wall Street nie mydli obywatelom oczu i motywuje własną działalność zachłannym pomnażaniem zysku, cyberkorpy odmieniają przez wszystkie przypadki słowa "postęp" i "misja", jednocześnie skupiając w swoich rękach coraz większą władzę ekonomiczną i polityczną. Przypominają parapaństwa z fantazji Petera Thiela – wielkiego zwolennika secesji i samostanowienia Doliny Krzemowej – w których dominującą formą rządów nie jest już merytokracja, lecz coś na kształt technologicznego klerykalizmu.Porównanie kalifornijskich przedsiębiorstw do kultów religijnych jest o tyle zasadne, że branża przedstawia niemal każdy swój produkt w kategoriach potencjalnego game-changera – zmieniającego ludzkie życie objawienia – kiedy w większości przypadków chodzi po prostu o ulepszenie już istniejącej technologii. "Nowy model smartfona prezentuje się nam niczym przedmiot czci, świecką wersję kościelnych dewocjonaliów. Konsumenci i fani reagują na taką ofertę z gorączkowym, czasami wręcz ekstatycznym entuzjazmem. A kultom nigdy nie należy ufać. Po prostu nigdy" – mówi Garland . Wkrzemową "osobliwość" przykrywa kołderka mistycyzmu, która – przynajmniej na poziomie estetyki – pochodzi raczej z retro-fantazji potentatów technologicznych (Thiel jest np. wielkim fanem Tolkiena, Bezos – "Star Treka", o Musku nie ma w ogóle co wspominać), a nie z naszej rzeczywistości. Kwantowy superkomputer to Rzecz przez duże "R" – zamknięty w przypominającym Al-Kabę monumentalnym relikwiarzu artefakt z innego świata, przedmiot bardzo piękny i bardzo obcy. W świecie serialu jest to prawdziwy, a nie zmistyfikowany game-changer, start-upowa wersja Monolitu z. Na objawienie, które ze sobą przynosi, Sergei – jeden z bohaterów, genialny informatyk i główny "punkt zapalny" sensacyjnej intrygi – może więc zareagować tylko w jeden sposób – paraliżującą ciało i umysł trwogą.Źródeł gotyckiego przerażenia nie należy jednak szukać w samym istnieniu "osobliwości", ale w jego politycznych konsekwencjach. Światto nasz świat – pozbawiony złudzeń co do rzeczywistych intencji cyberkorporacji oraz techno-utopii, które nam oferują. "Ludzie boją się firm technologicznych. Bardzo" – mówi Forestowi polityczka reprezentująca Kalifornię w amerykańskim Senacie. Tyle że, jak trafnie zauważył w swojej recenzji Jakub Majmurek, na ten lęk nie mamy demokratycznego antidotum: państwo może grozić i stroszyć piórka, ale jego instytucje nie posiadają narzędzi, by zrozumieć, co za zamkniętymi drzwiami robi Amaya i jakie stwarza zagrożenie dla dotychczasowego porządku politycznego. Sprywatyzowanie nieograniczonej władzy nad ludzkim życiem i zastąpienie podmiotowości wolą algorytmów skutkuje natężonym ruchem ku separacji – parapaństwo Foresta ustanawia własny system bezpieczeństwa, bez skrupułów łamie prawo i zakłamuje rzeczywistość w sposób przywodzący na myśl rozgrywki zimnowojenne. Symbolem tej nowej-starej władzy jest demoniczny szef ochrony Amai – emerytowany agent CIA Kenton – który bez ogródek przedstawia filozofię swoją i firmy: rozjechać wszystkich sygnalistów i dysydentów czołgami, jak na Placu Tiananmen. Liberalne USA to w tej optyce kwintesencja słabości, wzorem są natomiast autorytarne, konsekwentnie nastawione na realizację własnych interesów Chiny.Staje się to wszystko w dwójnasób przygnębiające, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na naszych oczach odradza się wiara w silne rządy, a ludzie chwalą Państwo Środka za skuteczną walkę z koronawirusem, zapominając jednocześnie, że to właśnie autorytarna chińska administracja ponosi odpowiedzialność za wybuch pandemii. Forest, wspaniale zagrany przez Nicka Offermana , stylizuje się na przyjaciela ludu i ascetycznego mędrca – dobrodusznego posthippisa we flanelowych koszulach, który serwuje swoim pracownikom pseudofilozoficzne slogany, a dobrze wykonaną robotę kwituje upalonym "Cool, bro". W jądrze Amai drzemie jednak grzech pierworodny całej Doliny Krzemowej – zbudowali ją skrajni indywidualiści za pieniądze rynkowych spekulantów, prywatyzując technologie, które – tak jak internet – pierwotnie były własnością publiczną. Ta założycielska skaza pokutuje dzisiaj myleniem dobra ludzkości z partykularnym interesem własnej klasy społecznej. A strategii sprzedażowych – z religią. Bajecznie bogaci faceci z dyplomami Stanfordu mają już zresztą idealnie skrojone pod siebie wyznanie – jest nim singularytarianizm, wiara w nadejście "osobliwości" – bezcielesnych świadomości, superszybkich komputerów, energii czerpanej bezpośrednio z gwiazd – która zawiera także obietnicę najwyższej i trwałej władzy dla umysłowej arystokracji. To przede wszystkim wiara w siebie i w zaspokojenie własnych potrzeb: wiecznego życia, wszechwiedzy, nadludzkich mocy, prywatnego hiperszybkiego transportu. Dla nas techno-magnaci mają, na pocieszenie, wideo-czacik na kwarantannie. Oraz wielką jak galaktyka bazę seriali. Zdrową, pożywną paszę obojętności.Pein: "I choć zapewne nie uda im się osiągnąć wszystkiego, o czym marzą, nie ma cienia wątpliwości, że owa hiperelita będzie czerpać korzyści z każdej nowej technologii stworzonej przez społeczeństwo (). Nie będzie to bynajmniej sytuacja bez precedensu. Zupełnie tak samo postępowali zepsuci królowie w zamierzchłych czasach. Do kata z nimi".