Jakie 5 seriali SF obejrzeć, kiedy trzeba zostać w domu?

Macie zaległości w żelaznej klasyce, nigdy nie chciało Wam się sięgnąć po któryś z seriali polecanych przez znajomych od lat, bo ma on Tak DuŻo Sezonów? To jest właśnie ten moment. Na HBO czeka na Wasoraz, na Netfliksie złapiecie- czyli w sumie 16 sezonów z trzema Najlepszymi Serialami W Historii. Ale jeśli macie je już w małym palcu, a nie chcecie po raz kolejny oglądać wykutych na blachę odcinków sitcomów w typie(Netflix) czy(Amazon Prime Video), możecie rzucić okiem na nasze propozycje.Jeśli scenarzystą i reżyserem projektu jest Alex Garland , twórca, nikogo nie powinno dziwić, że jego nowy projekt stanowi połączenie. Estetyka jest niemalże ta sama: chłodne ujęcia kamery panoramującej przez biurowo-laboratoryjne przestrzenie, dużo szklanych powierzchni w kadrze, a w tym wszystkim bohaterowie - złamani, skonfundowani i zadający sobie Duże Pytania. Sonoya Mizuno wciela się w programistkę przekonaną, że sekretna sekcja firmy, w której pracuje, ma coś wspólnego z tajemniczym zniknięciem jej chłopaka. Nick Offerman - jako jej szef - pokazuje, że jego talent aktorski nie kończy się na komedii. Garland zaś po raz kolejny dowodzi, że w kategorii ambitnego SF nie ma dziś wielu sobie równych.Jeśli poczuliście się znużeni dwoma sezonami biegania po symulowanym Dzikim Zachodzie, twórcywyczuli to zmęczenie. Już zwiastun trzeciego sezonu zapowiadał Praktycznie Zupełnie Nowy Serial Pod Tym Samym Tytułem - i to z bonusem w postaci Aarona Paula w obsadzie (wśród nowych twarzy są też Vincent Cassel Pom Klementieff ). Czy obietnicy dotrzymają, zobaczymy - trzeci sezon dopiero wystartował. Pewne jest to, że zmienia się sceneria: odwiedzamy nie tylko nowe parki rozrywki, ale i prawdziwy świat, który - oczywiście - okazuje się nie bardziej sprawiedliwy niż westernowa symulacja. Po prostu kto inny gra tu rolę klasy robotniczej.nie byłby jednak, a jego twórcy - Jonathan Nolan Lisa Joy - sobą, gdyby nie mieli dla nas w zanadrzu jakichś jeszcze bardziej szokujących zwrotów akcji. Czekamy!to nie jedyny serial, który postanowił pokazać w nowym sezonie zupełnie nowe oblicze.robi to jednak dosłownie. Główny bohater, Takeshi Kovacs, ponownie zmienia ciało, a Joela Kinnamana zastępuje w tej roli znany z filmów Marvela Anthony Mackie . To dobra zmiana: naturalna charyzma i odrobina dystansu do siebie pozwalają aktorowi tchnąć w serię nowe życie. Pomaga też mniejsza liczba odcinków, przekładająca się na zgrabniejszą fabułę. Tym razem Kovacs musi oczyścić swoje nazwisko po spartaczonym zleceniu oraz odnaleźć utraconą miłość. Ale najważniejsza i tak pozostaje tu wizja świata przyszłości. Może ciut zadłużona wczy klasycznym kinie noir - ale i tak milutka. Joel Kinnaman porzucił tożsamość Takeshiego Kovacsa z, nie porzucił jednak science-fiction. Aktor jest jedną z gwiazd, serialu, który najpierw zadaje pytanie - co by było gdyby to Rosjanie jako pierwsi wylądowali na Księżycu? - a potem próbuje udzielić odpowiedzi. Ronald D. Moore , twórca, sprawnie oddaje klimat epoki, ale też popisuje się fantastycznonaukowym zacięciem. W efekcie kosmiczny spektakl spotyka tu opowieść o polityce i przemianach obyczajowych. Trochę, trochę, trochę? Brzmi intrygująco, nieprawdaż?Kapitan Jean-Luc Picard ( Patrick Stewart ) zadebiutował w serialu. Teraz, szeregpóźniej, wraca jako przedstawiciel pokolenia "poprzedniego". I jeśli tęsknicie za tamtą epoką,uraczy Was serią mniej lub bardziej czytelnych aluzji do "starych, dobrych czasów". Dość powiedzieć, że nie zabraknie kilku znajomych twarzy ( Brent Spiner Marina Sirtis ).to jednak nie tylko nostalgiczne "greatest hits". To również popis prawdopodobnie najlepszego z aktorów, którzy mieli kiedykolwiek szansę stanąć na mostku Enterprise. Stewart odkurza tu legendę Picarda, ale i czule podsumowuje jego dorobek. Wyobraźcie sobiew sceneriii czym prędzej skoczcie w nadświetlną.