TOP: Wybieramy najlepsze seriale science-fiction. "Star Trek" i co jeszcze?

TOP: Czy to są najlepsze seriale science-fiction?

O czym opowiada serial "Battlestar Galactica"?

O czym opowiada serial "The Expanse"?

O czym opowiada serial "Devs"?

O czym opowiada serial "Neon Genesis Evangelion"?

O czym opowiada serial "Star Trek: Następne pokolenie"?

Minęło 40 lat odkąd 12 ludzkich kolonii słyszało po raz ostatni o swoich "dzieciach" Cylonach, inteligentnych maszynach, które wyzwoliły się i wypowiedziały wojnę swoim panom i stwórcom - ludziom, a następnie zniknęli. W nagłym niszczycielskim ataku Cyloni powrócili i zniszczyli ludzkie kolonie. Zwycięstwo ułatwiło im to, iż część z nich wygląda już jak ludzie. Atak zmusił Komandora Williama Adamę do przywrócenia do gotowości bojowej jego statek wojenny-muzeum, Battlestar Galactica i wraz z pilotami myśliwców stacjonujących na Battlestar rozpocząć walkę z najeźdźcą. Niestety walka z agresorem jest trudna i Komandor Adama zmuszony jest prowadzić niewielką flotę ocalałych ludzi w samotną wędrówkę w poszukiwaniu trzynastej kolonii - planety zwanej Ziemią.Setki lat w przyszłości, ludzie skolonizowali Układ Słoneczny. Narody Zjednoczone sprawują kontrolę nad Ziemią. Mars jest niepodległą potęgą militarną. Planety bazują na zasobach Pasa Asteroid, gdzie powietrze i woda są cenniejsze niż złoto. Przez dekady wzrasta napięcie między tymi trzema miejscami. Ziemia, Mars i Pas są na krawędzi wojny. Wystarczy jedna iskra.Lily Chan ( Sonoya Mizuno ) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.Jest rok 2014. Ikari Shinji, młodzieniec w wieku lat 14, przybywa do miasta Tokio-3 na spotkanie z ojcem, który po latach rozłąki wezwał go nagle do siebie. Jak miało się okazać, ten dzień zmienić miał diametralnie przyszłość jego, a przy okazji również całej ludzkości. Oto, po wielu latach, do Tokio powróciły siejące zniszczenie tajemnicze istoty, zwane Aniołami. Ostatnią nadzieją rasy ludzkiej w tej walce są Evangeliony - gigantyczne, humanoidalne roboty bojowe. Jednego z nich ma pilotować właśnie Shinji...Akcja toczy się w dwudziestym czwartym wieku, 70 lat po Kapitanie Kirku i jego załodze. Pod dowództwem Kapitana Jean-Luca Picarda nowy statek Enterprise NCC 1701-D przemierza kosmos w poszukiwaniu nowych form życia, tam gdzie jeszcze nikt nie dotarł. Serial składa się ze 178 odcinków.