"Grona gniewu" Steinbecka doczekają się ekranizacji. I nie tylko one!

Jak donosi portal Variety, "Grona gniewu" autorstwa Johna Steinbecka doczekają się kolejnej, trzeciej już ekranizacji. Nie jest to jednak adaptacja, której ktokolwiek by się spodziewał. Arcydzieło amerykańskiej literatury XX wieku zostanie bowiem przeniesione na mały ekran w ramach cyklu stacji AMC "Great American Stories".Nie da się ukryć, że amerykańska AMC planuje jeden z najambitniejszych projektów współczesnej telewizji. Cykl "Great American Stories" ("Wielkie Amerykańskie Opowieści") ma być serialem antologicznym, w którym każdy kolejny sezon będzie adaptacją innej – jak sama nazwa wskazuje – klasycznej amerykańskiej opowieści. Jak czytamy w komunikacie prasowym, cykl w każdym sezonie skupi się na "innym uznanym dziele, ważnym momencie historycznym lub osobistej opowieści, celebrującej i przedstawiającej ducha Ameryki".Nowa adaptacja "Gron gniewu" otworzy telewizyjny cykl. Prezes ds. rozrywki w AMC przyznał w niedawnym komunikacie, że odpowiedniego kandydata na rozpoczęcie "Great American Stories" szukali przez ponad rok, a wybór powieści Steinbecka uzasadniają jej "tą samą aktualnością i wagą dziś, jak i w chwili wydania w 1939 roku".– dodał.Adaptacją "Gron gniewu" ma zająć się Rolin Jones – trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy scenarzysta, znany szerzej z pracy nad " Zakazanym imperium ", komediową " Trawką " czy " Friday Night Lights ". Producentem wykonawczym serialu zostanie z kolei Mark Johnson (" Wywiad z wampirem ").