Będzie nowa ekranizacja "Kronik wampirów" Anne Rice?

Stacja AMC ogłosiła, że przejęła prawa do ekranizacji książek Anne Rice składających się na popularne cykle "Kroniki wampirów" i "Dzieje czarownic z rodu Mayfair", które w sumie sprzedały się na świecie w ponad 150 milionach egzemplarzy.W ramach serii wydano takie powieści jak m.in. "Wywiad z wampirem", "Wampir Lestat", "Królowa potępionych", czy "Godzina czarownic". AMC zamierza wykorzystać jej jako fundament produkcji dla swoich kanałów telewizyjnych i serwisów streamingowych. Ekranizacje mają powstać we współpracy z Anne Rice i jej synem Christopherem , którzy będą pełnić funkcję producentów wykonawczych.Nad potencjalnymi projektami ma czuwać scenarzysta Rolin Jones (" Perry Mason ", " Zakazane imperium "), który niedawno podpisał umowę z AMC Studios., czytamy w oficjalnym oświadczeniu Rice Książki pisarki były już oczywiście ekranizowane, najsłynniejsze z tych adaptacji to " Wywiad z wampirem " (1994) oraz " Królowa potępionych " (2002).