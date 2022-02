W "Harry Potter: Magic Awakened" zagramy już w 2022

Jeszcze w 2022 roku na urządzeniach mobilnych ukaże się gra " Harry Potter: Magic Awakened ". Jest to produkt free-to-play, łączący gatunki kolekcjonerskiej gry karcianej (CCG), MMO i strategii RPG. Od dziś gracze z obu Ameryk, Europy i Oceanii mogą dokonać wstępnej rejestracji w Google Play i na oficjalnej stronie gry pod adresem www.MagicAwakened.com . Osoby, które zarejestrują się wcześniej, otrzymają powiadomienia i ekskluzywne nagrody w grze w momencie premiery.Gra " Harry Potter: Magic Awakened " jest tworzona i wydawana wspólnym wysiłkiem firm Warner Bros. Games i NetEase Games. Produkcja trafi w tym roku w ręce użytkowników platform iOS oraz Android, a odpowiada za nią wytwórnia Portkey Games, zajmująca się tworzeniem tytułów osadzonych w świecie magii Harry'ego Pottera. Gracze będą mogli przeżywać własne przygody, inspirowane opowieściami z tego uniwersum. " Harry Potter: Magic Awakened " jest wieloosobową grą o pojedynkach czarodziejów, która łączy wciągającą fabułę z głęboką rozgrywką strategiczną oraz atrakcyjną, niepowtarzalną oprawą graficzną, jakiej oczekują fani serii.W grze " Harry Potter: Magic Awakened " gracze rozpoczynają jako młode czarownice i młodzi czarodzieje, którzy zostali przyjęci do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Fani mogą stworzyć własną postać i doświadczyć wszystkich aspektów magicznej edukacji, w tym zakupu przyborów szkolnych na Ulicy Pokątnej, nałożenia Tiary Przydziału, która decyduje o przydzieleniu ucznia do określonego Domu, oraz rywalizacji w Klubie pojedynków.Czarownice i czarodzieje wyruszą na nową, pełną emocji przygodę z udziałem znajomych twarzy z oryginalnej serii o Harrym Potterze oraz całkowicie nowych postaci. W miarę postępów poznają zaklęcia i uroki, które można rzucać za pomocą kart. W grze należy gromadzić wiedzę magiczną, opanowywać zaklęcia, a także obmyślać unikalne strategie i tworzyć zwycięskie połączenia. Podczas zachwycającej, czarodziejskiej podróży znajomość zaklęć oraz umiejętność jak najlepszego ich wykorzystania będzie pomocna w pokonywaniu coraz trudniejszych prób, a także innych graczy.