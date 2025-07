Agnieszka Holland szykuje koleją biografię. Bohaterem kontrowersyjny pisarz

Autor "Malowanego ptaka" bohaterem filmu Agnieszki Holland

Getty Images © Keystone-France



Zwiastun filmu "Szarlatan"

Projekt nosi tytuł. Za scenariusz odpowiada Holland stanie za kamerą.Bohaterem filmu będzie, polski Żyd urodzony w Łodzi. Nazwisko "Kosiński" przyjął w czasie niemieckiej okupacji, którą przeżył dzięki pomocy Polaków. Po wojnie studiował socjologię na Uniwersytecie Łódzkim.W 1957 roku Kosiński wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1965 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Był wykładowcą, pisarzem, scenarzystą, a w latach 1973-75 prezesem PEN Clubu.Jego najsłynniejszą książką jest, czyli opowieść o dramatycznych losach małego żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej. Powieść była fikcją literacką, ale Kosiński długo nie dementował pogłosek, że jest to powieść autobiograficzna.Kolejna powieść -- także okazała się literacki wydarzeniem. Książka doczekała się w 1979 roku filmu pod tym samym tytułem , a Kosiński był jego współscenarzystą. Za swoją pracę dostał nominację do Złotego Globu.W późniejszym czasie stał się bohaterem kontrowersji, kiedy dziennikarze oskarżyli go o to, że nie jest autorem przypisywanych mu książek, a w każdym razie nie ich anglojęzycznych wersji. Kosiński popełnił w 1991 roku samobójstwo.W wywiadzie dla portalu Variety Agnieszka Holland powiedziała, że historia jego wzlotu i upadku będzie pretekstem do zastanowienia się nad tym, co jest ważniejsze: prawda artystyczna czy prawda faktów. Agnieszka Holland w ostatnim czasie kręci głównie filmy biograficzne. W 2019 powstał, którego bohaterem był walijski dziennikarz Gareth Jones. W 2020 powstał, którego bohaterem był czechosłowacki uzdrowiciel Jan Mikolášek. Zaś w tym roku do kin trafi