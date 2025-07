Był "Potwór" i "Potwory". Czas na "Potworę"

Zabiła czy nie zabiła? Netflix szuka odpowiedzi na pytanie, które ludzie zadają sobie od 130 lat

Jeśli wierzyć źródłom NPN, czwarty sezon serialupoświęcony będzie. Za scenariusz odpowiadać będą twórcy seriiLizzie Borden to jedna z najsłynniejszych postaci w historii amerykańskiej kryminalistyki. Była oskarżona o zamordowanie 4 sierpnia 1892 roku przy użyciu siekiery ojca i macochy. Kiedy jednak doszło do procesu, Borden została uniewinniona.Sprawa była szeroko komentowana w mediach i zapisała się w zbiorowej świadomości Amerykanów. Do dziś pojawiają się nowe teorie próbujące wyjaśnić to, co tak naprawdę wydarzyło się owego feralnego dnia w domu Bordenów. W większości teorii Lizzie Borden pozostaje morderczynią, zmieniają się jedynie motywy.Postać doczekała się już kilku wersji filmowych i serialowych. Najważniejszymi z nich to: Christiną Ricci w roli głównej oraz Chloë Sevigny w roli głównej.