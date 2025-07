Villeneuve nie nakręci "Dune: Messiah". Widowisko zmienia tytuł

Trzecia "Diuna" zmienia tytuł. Na jaki?

Tytuł nowej odsłony " Diuny " nie jest tak spektakularny, jak wydarzenia ekranowe filmów Villeneuve'a . Zgodnie z dzisiejszymi informacjami dziennikarzy,, wpisując się tym samym w konwencję ustanowioną przez jej poprzednika. Dotychczas mówiono, że projekt będzie zatytułowany " Dune: Messiah ", lokując film w wydarzeniach "Mesjasza Diuny" Franka Herberta – kontynuacji przygód Muad’Diba wydanej w 1969 roku, na której oparto fabułę trzeciej części.Portal dotarł też do wiadomości na temat sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji filmu., choć nie zostanie w całości przez nie zrealizowana tropem chociażby nadchodzącej " Odysei Christophera Nolana . To ekscytująca nowość w świecie Diuny – w przypadku poprzednich części stojący za kamerą Greig Fraser nie korzystał z tej technologii. W zwieńczeniu trylogii Villeneuve'a Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już wkrótce. Do swoich ról powrócą Timothée Chalamet Javier Bardem , a także Jason Momoa – mimo faktu, że nie brał udziału w realizacji drugiej części filmu.Punktem wyjścia dla trzeciej Villeneuve'a ma być Franka Herberta . Akcja powieści rozgrywa się 12 lat po wydarzeniach przedstawionych w niedawnejJest to historia ostatnich lat rządów Muad'Diba. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klon Duncana Idaho.Ostatnie informacje castingowe sugerują jednak, że. Angaż otrzymali Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke jako dzieci Paula i Chani. Są jednak starsi niż Leto i Ghanima, którzy w "Mesjaszu Diuny" dopiero się rodzą, a w "Dzieciach Diuny" mają 9 lat.