"Mafia: The Old Country" – pierwszy zwiastun gry

Gra opowie historię Enzo, młodego Sycylijczyka, który wychowany w piekle kopalni siarki znajduje szansę na lepsze życie jako członek rodziny przestępczej Dona Torrisiego. W świecie, gdzie stiletto i strzelby lupara są narzędziami pracy, a vendetty trwają dekady, Enzo będzie musiał zmierzyć się z trudami życia mafioso.. Mafia: The Old Country " to liniowa, fabularna opowieść, która przenosi graczy do nieznanego, pełnego niebezpieczeństw świata zorganizowanej przestępczości. Mechaniki gry opierają się na realistycznych systemach walki, które wymagają od graczy precyzji zarówno podczas skradania się, jak i w dynamicznych starciach. Rozgrywka wzbogacona jest imponującymi detalami, emocjonującą walkę wręcz, intensywne strzelaniny oraz eksplorację na piechotę, konno lub za kierownicą pojazdów z początku XX wieku.” – mówi Nick Baynes, prezes Hangar 13.Gra ukaże się latem 2025 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC (Steam i Epic Games Store). Już teraz można dodać ją do listy życzeń. Więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie gry