Brytyjski hit Prime Video doczeka się kontynuacji

O czym opowiada film?

Brytyjska czy hiszpańska wersja?

Osiemnastoletnia Noah przenosi się z Ameryki do Londynu z matką, która zakochała się w zamożnym brytyjskim biznesmenie, Williamie. Noah poznaje jego syna, Nicka, który jest typem niegrzecznego chłopca. Wkrótce zaczyna się rodzić między nimi uczucie. Noah próbuje zaadaptować się do nowego życia, ale jej trudna przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć nawet w obliczu pierwszej miłości. Matthew Broome powtórzą swoje role Noah i Nicka w nadchodzących produkcjach. "Your Fault: London" zaadaptuje drugą, a "Our Fault London" trzecią i ostatnią książkę z serii hiszpańskiej pisarki Mercedes Ron.Na Prime Video możemy również obejrzeć hiszpańskojęzyczne filmy z serii "Culpables", które są adaptacjami tych samych powieści. " Moja wina " i " Twoja wina " dostępne są już na platformie, natomiast trzecia część serii będzie miała premierę w październiku tego roku.