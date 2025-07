TOP 10: seriale, które zasługują na nową wersję po latach

Tytułowe Jerycho położone w stanie Kansas to cicha miejscowość, w której nie dzieje się zbyt wiele. Jednak pewnego dnia społeczność mieszkańców musi stawić czoła wielkiej tragedii i wyzwaniu. Na horyzoncie widać bowiem grzyb atomowy, a z zewnątrz przestają docierać inne sygnały. Miasteczko zostaje odcięte od świata, a między ludźmi narasta podejrzliwość i paranoja. Nikt nie wie, czy właśnie znalazł się w grupie z jedynymi ocalałymi. Na przestrzeni dwóch sezonów bohaterowie show musieli mierzyć się z kolejnymi konsekwencjami szeroko zakrojonego ataku na Stany Zjednoczone. Niestety, stacja CBS nieoczekiwanie skasowała serial, a jego kontynuacje powstały jedynie w formie komiksów. Ewentualny reboot serialu mógłby rozgrywać się w innym miejscu USA i jeszcze głębiej zgłębiać ten apokaliptyczny scenariusz. W świecie popularnych adaptacji " Fallouta " czy " The Last of Us " przed ekranami znalazłaby się też widownia dla " Jerycha ".