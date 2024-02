"Ostatnie tango". Nowa powieść autora "Pokolenia Ikea" w księgarniach

Po sukcesie "Pokolenia Ikea", które nie tylko podbiło serca czytelników, ale i zaowocowało filmem dostępnym na Netflixie, Piotr C. powraca z kolejną elektryzującą powieścią i zaprasza czytelników do tańca.



Po wyjściu z więzienia główny bohater książki, Drwalu, postanawia zostać taksówkarzem. Jego życie, pełne rutynowych dni i nocnych eskapad z drobną dealerką narkotyków oraz przypadkowymi kobietami, wydaje się pozbawione głębszego sensu. Gdy jednak los rzuca mu wyzwanie w postaci wygranej na loterii, postanawia po raz ostatni zaszaleć w Warszawie.



"Ostatnie tango" to nie tylko historia o desperacji i poszukiwaniu sensu. To także opowieść o trzech kobietach, które w nieoczekiwany sposób splatają swoje losy z życiem Drwala. O narkotykach, które stają się nieodłącznym elementem tej gry, wielkiej wygranej i zdradzie, która czai się za rogiem.



Piotr C. ponownie udowadnia, że jest mistrzem w tworzeniu postaci z krwi i kości, które zmagają się z realnymi problemami.



Czy Drwalu znajdzie to, czego szuka w labiryncie stołecznych ulic? Czy wielka wygrana okaże się błogosławieństwem czy przekleństwem? I jaką rolę w tej opowieści odegrają trzy tajemnicze kobiety? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na stronach najnowszej powieści Piotra C. "Ostatnie tango" to książka, która nie tylko bawi i wzrusza, ale i skłania do refleksji nad własnym życiem.



"Ostatnie tango" to historia, która zabierze Was w mroczną podróż po życiu człowieka, który myślał, że widział już wszystko. Przejrzyj się w niej jak w krzywym zwierciadle.