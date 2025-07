Co obejrzeć w lipcu w HBO Max?

W filmie " Grzesznicy " - szalonej mieszance gatunków - chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.Bohaterka " Babygirl " Romy ( Nicole Kidman ) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża (Antonio Banderas) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela (Harris Dickinson). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?W " Bilecie do raju " David (George Clooney) i Georgia (Julia Roberts) - dwoje nieznoszących się rozwiedzionych rodziców - jadą na Bali po tym, jak ich córka Lily (Kaitlyn Dever) ogłasza, że ​​planuje poślubić miejscowego wyspiarza, którego właśnie poznała na wakacjach. Bohaterowie postanawiają odłożyć na bok dzielące ich różnice i współpracować, aby powstrzymać zaplanowany ślub, wierząc, że dzięki temu Lily nie popełni strasznego błędu podobnego do ich własnego. Jednak w miarę kolejnych dni na wyspie ich wzajemna niechęć do siebie oraz przekonanie do słuszności ich planów, się zmieniają.W " The Outrun " 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach. Wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Bohaterka zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie, ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza, co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów. Utknęła w spirali wstydu i żalu. Rona próbuje znaleźć stabilność w swojej nowej rutynie, jednocześnie tłumiąc wspomnienia o tym, co spotkało ją w Londynie, ale przeszłość podąża za nią i powoli mistyczna kraina, która ją otacza, zaczyna przejmować jej wewnętrzny świat. W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay. Wraz z wichurami, ciemnościami i przejmująco zimnym morzem odnajduje pocieszenie i radość wśród małej społeczności. Z dnia na dzień Rona zaczyna godzić się ze wszystkimi rzeczami w swoim życiu, które sprawiły, że wyruszyła w podróż ku wyzdrowieniu i w końcu znajduje nadzieję na swoją przyszłość. Billy Joel: And So It Goes " to poruszający dokument o legendarnym muzyku z Long Island, którego twórczość już od dekad inspiruje kolejne pokolenia. Dzięki wyjątkowemu dostępowi do prywatnych nagrań, zdjęć i niepublikowanych wcześniej materiałów, film ukazuje nie tylko kulisy jego kariery, ale także osobiste historie z życia, które miały znaczący wpływ na jego muzykę. Szczere rozmowy z Joelem odsłaniają najważniejsze momenty jego życia – od dzieciństwa i pierwszych zespołów, przez miłości i trudne relacje, aż po sukcesy, kryzysy i powroty. Obraz ujawnia genezę hitów takich jak "Just the Way You Are" czy "Uptown Girl" i pokazuje, jak muzyka stała się dla niego sposobem na przetrwanie i osiągnięcie spełnienia.