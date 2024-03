"Poohniverse: Monsters Assemble": morderczy Puchatek i Bambi jak Kapitan Ameryka i Iron Man

"Poohniverse: Monsters Assemble": co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Puchatek: Krew i miód"

Prócz krwiożerczego Kubusia Puchatka w skład zabójczej drużyny wejdą także: Bambi, Piotruś Pan Prosiaczek , Szalony Kapelusznik oraz Śpiąca Królewna . Poniżej możecie zobaczyć pierwszy plakat filmu.– mówi producent Scott Chambers Zanimtrafi do kin, jego bohaterowie otrzymają solowe filmy. Jeszcze w tym roku zobaczymy " Bambi: The Reckoning ", " Peter Pan’s Neverland Nightmare ", "Pinocchio Unstrung", a także " Puchatka: Krew i miód 2 ". Wszystkie wymienione tytuły mają być ze sobą powiązane.Pierwsza odsłona horroru " Puchatek: Krew i miód " trafiła do kin w 2023 roku. Kosztujący zaledwie 100 tysięcy dolarów, zrealizowany w pół profesjonalnych warunkach film zarobił niespodziewanie na całym świecie blisko 5 milionów dolarów. Jego fabuła prezentuje się następująco: piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego nie podejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.