Nowa, przerażająca twarz Puchatka na pierwszym zdjęciu z sequela "Krwi i miodu"

Co wiemy o sequelu horroru "Puchatek: Krew i miód"

Szczegóły fabuły sequela " Puchatek: Krew i miód " nie są znane. Wiadomo jedynie, że ofiarami krwiożerczego misia o bardzo małym rozumku będzie grupa młodych dziewczyn, które trafiły do Stumilowego Lasu w trakcie podróży kamperem.Premiera zaplanowana jest na 14 lutego 2024 roku.Horror " Puchatek: Krew i miód ", będący mroczną wariacją na temat postaci znanych z powieści autorstwa A.A. Milne'a , trafił na ekrany kin na początku tego roku. Zobaczcie jego zwiastun:Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia Prosiaczka , by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego nie podejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.