"Siostrzeństwo świętej sauny" już w kinach. Sprawdź, gdzie zobaczyć

Przede wszystkim reżyserce, która jest także jedną z bohaterek filmu, udało się zbudować atmosferę totalnego zaufania. Dzięki temu możemy wniknąć do tego ciasnego, gorącego świata i wysłuchać poruszających, czasem nawet wstrząsających opowieści. Nie jest to jednak seans budzący smutek, ale prawdziwy oczyszczający rytuał. Bohaterki tworzą idealny kobiecy krąg, dodając sobie wsparcia i wspólnie przeżywając opowiadane przez każdą z nich historie. To pozwala im się oczyścić, zrzucić ze swoich ramion traumatyczne doświadczenia i wyjść z tego kilkudniowego obrzędu z siłą i energią do działania. Film powstawał przez sześć lat, powoli łowiąc w strumieniu różnych momentów te, które najsilniej oddziałują na publiczność.mogłoby być niemal podręcznikiem dla wszystkich osób, które mają trudność z wyrażaniem swoich emocji i szukaniem wsparcia u innych. Pozwala zobaczyć, jak ogromne znaczenie ma dzielenie się swoją historią w przeciwieństwie do tłamszenia jej w sobie. Mechanizmy występujące w grupach wsparcia lub kręgach są tu dodatkowo podbite przez samo wyjątkowe miejsce. Nagość pozwala bohaterkom odsłonić się jeszcze bardziej i poczuć dumę ze swojego ciała. A nie są to ciała jak z Instagrama — to prawdziwe, różnorodne i przez to niezwykle autentyczne i piękne ciała kobiet w różnym wieku. W saunie nie ma miejsca na wstyd, pojawia się za to przestrzeń akceptacji.Dokładny seans w swoim mieście można wyszukać przez stronę filmu: https://www.smokesaunasisterhood.com/smoke-sauna-sisterhood Białystok - Kino Forum (od 10.11)Bytom - BC Kino (od 10.11)Czechowice-Dziedzice - Kino Świt (od 13.11)Częstochowa - Kino Iluzja (od 10.11)Dąbrowa Górnicza - Kino Kadr (od 10.11)Elbląg - Kino Światowid (od 10.11)Gdańsk - Kino Kameralne (od 10.11)Gdańsk - Kino Żak (od 10.11)Gdańsk - Kino Muzeum II WŚ (od 10.11)Gdynia - GCF (od 10.11)Gliwice - Kino Amok (od 10.11)Gorzów Wielkopolski - Kino 60 krzeseł (od 10.11)Grodzisk Mazowiecki - Kino Wolność (od 10.11)Katowice - Kino Światowid (od 10.11)Katowice - Kino Kosmos (od 24.11)Kielce - Kino Moskwa (od 10.11)Konin - Kino Oskard (od 10.11)Kraków - Kino pod Baranami (od 10.11)Kraków - Kino Mikro (od 10.11)Kraków - Kino Sfinks (od 10.11)Kraków - Kino Paradox (od 10.11)Kraków - KIKA (od 10.11)Lublin - Kino Bajka (od 10.11)Łódź - Kino Charlie (od 10.11)Olsztyn - Kino Awangarda (od 10.11)Poznań - Kino Apollo (od 10.11)Poznań - Kino Muza (od 10.11)Poznań - Bułgarska 19 (od 10.11)Poznań - Kino Malta (od 10.11)Poznań - Kino Pałacowe (od 10.11)Poznań - Kino Rialto (od 10.11)Szczecin - Kino Pionier (od 10.11)Toruń - CSW (od 10.11)Warszawa - Kinoteka (od 10.11)Warszawa - Atlantic (od 10.11)Warszawa - Kino Luna (od 10.11)Warszawa - Kino Muranów (od 10.11)Warszawa - Kino Elektronik (od 10.11)Warszawa - Kino Wisła (od 10.11)Warszawa - Kino Iluzjon (od 10.11)Warszawa - Kino Amondo (od 10.11)Warszawa - Stacja Falenica (od 10.11)Wrocław - Kino Nowe Horyzonty (od 10.11)Wrocław - DCF (od 10.11)Zakopane - Kino Miejsce (od 10.11)