Wojna growa Japonii z Chinami. Sony pozywa Tencent

Czy "Light of Motiram" to kopia "Horizon Zero Dawn"?

Zwiastun gry "Light of Motiram"

Sony idzie do sądu, by powstrzymać Tencent przed wprowadzeniem na rynek. Akcja rozgrywa się w świecie przyszłości łączącym elementy fantasy i sf. W tym świecie rządzą maszyny, można nawet spotkać cybernetyczne zwierzęta.Brzmi znajomo?. W pozwie koncern przytacza przykładów wiele podobieństw, w tym promowanie przez Tencent gry postacią do złudzenia przypominającą Aloy z. Podobieństwo jest tak uderzające, że niektórzy gracze - przynajmniej zdaniem Sony - uznająza nową odsłonę serii.Co ciekawe, Sony twierdzi, że Tencent parę lat temu zwróciło się z zapytaniem o możliwość współpracy przy grze osadzonej w uniwersum "Horizon". Sony odrzuciło ten pomysł. Tencent najwyraźniej nie i efektem jestoraz innych tytułów wydanych w ramach tego uniwersum.