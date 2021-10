"Sukcesja" dostaje czwarty sezon

Choć trzeci sezon " Sukcesji " dopiero się rozpoczął, fani serialu już dostali prezent. Właśnie ogłoszono, że powstanie czwarty sezon.Decyzja nie jest jednak zaskoczeniem. Trzeci sezon rozpoczął się z przytupem. Odcinek premierowy obejrzało 1,4 mln Amerykanów, co czyni z " Sukcesji " najlepiej oglądany serial oryginalny platformy HBO Max.Oczywiście na razie nie są znane żadne szczegóły fabuły czwartego sezonu. To wymagałoby ujawnienia tego, co czeka na fanów w kolejnych siedmiu odcinkach trzeciego sezonu. Nie zostało więc nawet ogłoszone czy wszystkie gwiazdy powrócą w kolejnej odsłonie opowieści o toksycznej i bogatej rodzinie Royów.Poniżej przypominamy nasz odcinek "Serial Killers" poświęcony pierwszy dwóm sezonom " Sukcesji ".