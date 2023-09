"Sukcesja": czy Logan namaścił Kendalla na swojego następcę? Twórca serialu odpowiada

UWAGA, SPOILERY!



Czy Logan namaścił Kendalla na swojego następcę?

"Sukcesja": fabuła 4. sezonu

W odcinku zatytułowanym "Miodowe stany" rodzina Royów i przyjaciele zbierają się, aby opłakiwać śmierć patriarchy rodu, Logana ( Brian Cox ). Frank ( Peter Friedman ), który jest wykonawcą ostatniej woli, odnajduje wówczas w osobistym sejfie zmarłego "niepokojącą kartkę".Napisany na maszynie dokument zawiera listę życzeń Roya Seniora na wypadek jego ewentualnej śmierci. Wynika z niego, że to Kendall ( Jeremy Strong ) został namaszczony przez Logana do przejęcia fotela prezesa w imperium medialnym Waystar Royco. Problem w tym, że na kartce znajdują się również niedatowane dopiski. Jednym z nich jest podkreślenie słowa "Kendall", które rozpoczyna się pod imieniem, a potem przechodzi przez nie. To rodzi z kolei pytanie, czy Logan rzeczywiście wyznaczył syna jako swojego następcę. A co jeśli w rzeczywistości przekreślił jego imię, dając w ten sposób do zrozumienia, że Kendall nie nadaje się na przywódcę?Serial do samego końca nie odpowiada na to pytanie. Kilka miesięcy po emisji finałowego odcinka Jesse Armstrong postanowił jednak zaspokoić ciekawość fanów. Uczestnicząc w imprezie organizowanej przez redakcję "Financial Times", producent i scenarzysta zapytał publiczność: "jeśli miałbyś przekreślać, to nie zaczynałbyś od dołu, prawda?" Po chwili ktoś z widowni krzyknął "Podkreślone!".W finałowym sezonie " Sukcesji " oglądamy konsekwencje decyzji Logana Roya, który zostawił na lodzie swoje dzieci: Siobhan ( Sarah Snook ), Romana ( Kieran Culkin ) i Kendalla. W finałowych odcinkach wielkimi krokami zbliża się sprzedaż koncernu Waystar Royco technologicznemu wizjonerowi Lukasowi Matssonowi ( Alexander Skarsgård ). Wizja sprzedaży wywołuje egzystencjalny niepokój wśród Royów, którzy próbują przewidzieć, jak wyglądać będzie ich życie, kiedy umowa zostanie zrealizowana. Rozpoczyna się walka o władzę i przyszłość, w której ich kulturowe i polityczne wpływy są poważnie ograniczone.