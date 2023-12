Najlepsze seriale 2023 roku. Redakcja Filmwebu poleca 15 seriali  

Najpierw były dwie gry, które stały się tytułami kultowymi. Miliony ludzi na całym świecie ma do nich bardzo emocjonalny stosunek. Zrobienie z nich serialu było więc ryzykownym przedsięwzięciem. Każda zmiana w najmniejszym szczególe groziła niezadowoleniem fanów. A jednak " The Last of Us " okazało się narracyjnym triumfem. Serial stał się symbolem hollywoodzkiej mody na adaptacje gier. Jednocześnie twórcom udało się stworzyć dzieło, które stoi na własnych nogach i nie musi się podpierać na sławie swoich growych oryginałów. Świetny Pedro Pascal i jeszcze lepsza Bella Ramsey uczynili z " The Last of Us " jeden z najlepszych seriali, jakie zadebiutowały w 2023 roku. Nie musicie być fanami gier wideo, by zachwycić się tą produkcją.