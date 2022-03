"Szpital New Amsterdam" kończy działalność. 5. sezon będzie ostatni

"Szpital New Amsterdam" zamyka podwoje



Mamy złą wiadomość dla fanów " Szpitala New Amsterdam ". Jak dowiedział się portal Deadline, piąty sezon serialu będzie zarazem jego ostatnim.Finałowa seria ma liczyć 13 odcinków. Zostaną one wyemitowane na przełomie 2022 i 2023 roku. Przypomnijmy, że aktualnie telewizja NBC pokazuje czwarty sezon serialu.Bohaterem " New Amsterdam " jest Max Goodwin ( Ryan Eggold ) - nowy dyrektor tytułowego szpitala będącego najstarszą publiczną placówką zdrowia w Ameryce. Lekarz pragnie przywrócić skostniałej instytucji dawną chwałę. Dąży więc do zreformowania systemu niewydolnej, amerykańskiej opieki zdrowotnej. Pytanie "Jak mogę pomóc?" wielokrotnie wypowiadane przez głównego bohatera stało się motywem przewodnim serialu. Max i jego zespół na pierwszym miejscu stawiają bowiem dobro pacjentów – walczą nie tylko o zdrowie, ale także o ich prawa. Mężczyźnie zależy na tym, aby każdy otrzymał odpowiednią pomoc, bez względu na status społeczny, czy pochodzenie. Jego niespotykane metody, empatia i kontrowersyjne pomysły mają uzdrowić funkcjonowanie szpitala. Goodwin stopniowo realizuje swój szalony plan, przypominając współpracownikom, dlaczego zostali lekarzami i jaki jest cel tego zawodu.Twórca " New Amsterdam David Schulner otrzymał w ubiegłym roku oficjalne podziękowania od Światowej Organizacji Zdrowia. WHO doceniło jego wysiłki na rzecz "zwrócenia uwagi na kwestie zdrowia publicznego oraz rozwiązania, które często nie trafiają do szpitali lub programów telewizyjnych o tematyce medycznej”.– powiedziała Lisa Katz, prezes ds. programingu w NBCUniversal Television & Streaming -Jak czytamy w naszej recenzji serialu, " Szpital New Amsterdam " to "zabawa dla miłośników dramatycznych zawieszeń, błyskawicznych zwrotów akcji oraz spiętrzonych, fabularnych komplikacji (...) trudno nie docenić szlachetnego optymizmu napędzającego tę produkcję. To dzięki niemu dość przygnębiająca na papierze opowieść o erozji ciał i umysłów staje się wielką pochwałą idealizmu".