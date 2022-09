Lekarstwo na jesienną nudę. Maraton „Szpitala New Amsterdam”

Przeżyjmy to jeszcze raz

Nadchodzi 5. sezon

Kanał FOX przygotował prawdziwą gratkę dla fanów serialu " Szpital New Amsterdam ". Już od 22 września, codziennie od poniedziałku do piątku, o godzinie 16:30 i 17:15 będzie można oglądać dwa kolejne odcinki czterech sezonów medycznego megahitu, śledzonego przez dziesiątki milionów widzów na całym świecie. To zarazem doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów przed premierą 5 sezonu, który pojawi się niebawem również na kanale FOX.Perypetie lekarzy ze Szpitala New Amsterdam od kilku lat przyciągają uwagę milionów widzów na całym świecie. Fani serialu dzielili z bohaterami radości, smutki, przechodzili razem przez ważne życiowe chwile. Teraz kanał FOX umożliwia przeżycie wszystkiego na nowo. Już 22 września rozpocznie się serialowy maraton i codziennie od poniedziałku do piątku o 16:30 na FOX będzie można spotkać swoich ulubionych medycznych bohaterów.W 2018 roku widzowie po raz pierwszy zetknęli się z Maxem Goodwinem ( Ryan Eggold ) i jego zespołem lekarzy. To właśnie wtedy młody dyrektor medyczny objął stery nad amerykańskim szpitalem New Amsterdam, widząc potrzebę wprowadzenia w nim gruntownych zmian. [UWAGA SPOILER!] Największe emocje, obok medycznych wyzwań, wzbudzała relacja Maxa z onkolożką Helen Sharpe ( Freema Agyeman ). Para lekarzy od początku miała się ku sobie, ale los uniemożliwiał im bycie razem. Maraton to także dobry moment, by przypomnieć sobie perypetie innych wyjątkowych bohaterów medycznej placówki. Jeszcze raz będzie można zaobserwować wzloty i upadki doktor Lauren Bloom ( Janet Montgomery ), która dowodzi szpitalnym pogotowiem, kardiochirurga doktora Floyda Reynoldsa ( Jocko Sims ), doktora Iggiego Froma ( Tyler Labine ) ordynatora oddziału psychiatrycznego czy doktora Vijaya Kapoora ( Anupam Kher ) – neurochirurga. Cały zespół stawiał czoła nie tylko medycznym i moralnym dylematom, ale także swoim osobistym problemom.Widzowie towarzyszyli swoim ulubionym medykom przez 4 sezony i oglądali, jak bohaterowie zmieniali się na przestrzeni lat. Grono fanów na całym świecie rosło, a pierwszy sezon, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, oglądało ponad 10,5 miliona osób. Miłośnicy serialu przywiązali się do duetu "Sharpwin", a sam Max dla wielu stał się uosobieniem idealnego lekarza.Przypomnienie sobie losów bohaterów pozwoli widzom lepiej przygotować się na nadchodzący 5. sezon serialu, dostępny w Polsce tylko na kanale FOX. Producenci zapowiadają, że zbliżający się nowy sezon będzie ostatnią częścią serialu. Można się zatem spodziewać zakończenia najważniejszych wątków lekarzy ze szpitala w New Amsterdam. Jak potoczą się losy ulubionych medyków? O tym widzowie przekonają się już niedługo.Maraton już od 22 września, codziennie od poniedziałku do piątku dwa odcinki - o 16:30 i 17:15 tylko na kanale FOX.