Seriale o lekarzach. Top 12 seriali, które warto zobaczyć

Seriale o lekarzach to specjalność Davida Shore'a . Producent, który dał widzom megahit " Dr House ", w 2017 roku powrócił z " The Good Doctor ". To adaptacja południowokoreańskiego serialu pod tym samym tytułem. Główny bohater (nominowany do Złotego Globu Freddie Highmore ) to niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem, który dołącza do grona chirurgów w prestiżowym szpitalu św. Bonawentury w San Jose. Czy jednak ktoś, kto nie potrafi nawiązywać normalnych relacji uczuciowych z innymi ludźmi, będzie w stanie skutecznie ich leczyć? Z sezonu na sezon bohater " The Good Doctor " udowadnia zarządowi szpitala oraz kolegom po fachu, że jego przypadłość nie stanowi przeszkody w ratowaniu innym życia.